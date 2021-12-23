We are in the army now: женщины в армии, которыми мы вдохновляемся

Красивая, сильная, уверенная в себе, а теперь еще и в воинской форме

Воинский учет для женщин: скандальный приказ Минобороны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украину всколыхнула новость о том, что женщины до 60 лет должны стать на воинский учет. Приказ Министерство обороны опубликовали 17 декабря. Согласно документу, работодатели должны будут проконтролировать, чтобы уже работающие женщины на предприятии по соответствующим специальностям встали на военный учет.

В соцсетях начался настоящий бум – одни негодуют и открыто признают, что место женщины на кухне, другие поддерживают такое решение, принимая во внимание факт войны, которая идет на территории нашей страны.

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Украинские феминистки же сообщают о новой шквале сексистских нападок. Активисткам стали писать мужчины с "поздравлениями".

Ко всему, документ с профессиями вызываем много вопросов. Например, если женщина не имеет высшего образования, то она не сможет защищать страну, если даже этого хочет?

Пока в обществе всячески пытаются разобраться в нововведениях власти, мы решили вспомнить о сильных мира сего, которые прекрасно справлялись с ролью военнослужащих.

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"Солдат Джейн"

Героиня, которую в 1997-м году сыграла Деми Мур, вошла в историю мирового кинематографа и навеки покорила наши сердца. Борьба против дискриминации женщин, отстоять правду и добиться справедливости, как нельзя лучше отражают слоган картины "Поражение недопустимо". Будучи детьми, многие девочки впитали в себя посыл фильма – равенство, справедливость и сила женщин.

Елизавета II

Елизавета II / Фото: Getty Images

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Первая женщина из британской королевской семьи, формально служившая в армии. В феврале 1945 года будучи принцессой, Елизавета по своей инициативе вступила в женский отряд самообороны, где прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля и получила воинское звание лейтенанта.

Чем не пример для подражания?

Галь Гадот

Пока мы размышляем над списком профессий Министерства обороны Украины, задумываясь, зачем библиотекаршам, сотрудницам отелей или учительницам физкультуры ставать на воинский учет, звезда фильма "Чудо-женщина" показывает пример.

Израильская актриса два года отслужила в Армии обороны Израиля. Нет, звезда не была снайпером, не управляла вертолетом и не противостояла в сражениях армии противника. Галь приносила пользу в качестве фитнес-инструктора.

Служба в армии не помешала девушке принимать участие в конкурсах красоты: в 2004 году она победила в конкурсе "Мисс Израиль", после чего представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре.

Рианна

Рианна в фильме "Морской бой" / Фото: Imdb.com

Одна из самых влиятельных женщин в мире также прошла военную подготовку. В 11 лет Рианна была кадетом на своей родине – Барбадосе. Конечно, не стоит говорить о каком-то весомом вкладе со стороны артистки в то время. Она нарушала дисциплину, отказывалась отжиматься, когда ее наказывали и делала все то, что приемлемо ребенку. Несмотря на это, Рианна добилась определенных успехов, поднявшись до ранга капрала, прежде чем покинуть школу и сосредоточиться музыкальной карьере.

В одном из интервью певица призналась, что кадетская армия была ее единственной отдушиной, и именно благодаря военной программе она изучила те вещи, которые следуют за ней на протяжении всей жизни – дисциплина и порядок.

Радоваться или возмущаться касательно официального признания женщин в украинской армии и обязательству к военной службе – это право каждого лично для себя. Но, признаем факт, что женщины остаются неотъемлемой частью вооруженных сил и продолжают стремиться к равенству.

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