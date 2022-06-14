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ZARA снова в России: как брендам удается обойти закон и совесть

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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14 июня, 17:09
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"Деньги не пахнут" – похоже именно этим высказыванием руководствуются международные бренды и всячески пытаются вернуться на рынок РФ. Рассказываем, как им это удается
ZARA вернулась на рынок России, но в компании продолжают утверждать, что придерживаются санкций
ZARA вернулась на рынок России, но в компании продолжают утверждать, что придерживаются санкций / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще в марте 2022 года испанский ритейлер Inditex, в портфель брендов которого входят Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и другие, объявил о том, что прекращает работу в России и закрывает все свои магазины. В компании заявили, что таким образом соблюдают санкции ЕС, направленные против РФ из-за военного вторжения в Украину.

Россияне всячески пытаются призвать международные люксовые и масс-маркет бренды вновь разрешить им пользоваться благами цивилизации, чаще всего используя термин "русофобия" и говоря о равенстве. И вот, всего несколько месяцев понадобилось менеджменту, чтобы возобновить продажу одежды испанского масс-маркета в РФ. Война войной, а деньги горе-бизнесмены хотят заработать невзирая ни на что.

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Теперь товары Zara можно купить на российской онлайн-площадке Wildberries. Соответствующая вкладка появилась на маркетплейсе.

ZARA теперь снова продается в РФ, пренебрегая санкциями
ZARA теперь снова продается в РФ, пренебрегая санкциями / Фото: скриншот

Конечно, сам ритейлер официально о возвращении не заявлял, магазины бренда в России по-прежнему закрыты. Интересный факт, в маркетплейсе Wildberries заверяют, что закупают товары напрямую у производителей или у официальных дистрибьюторов.

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Ранее на Wildberries уже начали продавать вещи брендов Massimo Dutti и Pull & Bear, которые также принадлежат компании Inditex.

Читайте также: россиянки жалуются, что не могут купить вещи в бутиках Chanel в Дубае.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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