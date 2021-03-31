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Зачесать, распушить или оставить в покое? Тренды в оформлении бровей 2021

Сегодня, 17:43

Спойлер: можно расслабиться

С модными оттенками помад все понятно. Хоть дизайнеры и предлагают временами что-то неординарное, есть беспроигрышная красно-розовая палитра. Другое дело — модные брови. Только за последние 10 лет они пережили несколько революций. Что уж говорить об отдаленном прошлом, когда все равнялись на Марлен Дитрих и Эдит Пиаф…

Сегодня же ни к каким идеалам стремиться не нужно. Идеальная форма бровей у вас уже есть — та, которой наградила природа. Стоит лишь немного ее подчеркнуть. Мы собрали 5 главных трендов 2021, с которым ваши брови будут выглядеть и красиво, и естественно.

Мягкое тонирование

Фото: instagram.com/larajadephotography

Откажитесь от плотных текстур (помадок, крем-гелей) в пользу теней или карандаша, который хорошо растушевывается. Оттенок должен быть на 1-2 тона светлее волос. Наносите его совсем немного и чуть небрежно: брови с драматичным изломом и идеальным контуром — антитренд.

Укладка мылом

Фото: instagram.com/beautyfulmag

Такой прием понравится тем, кто не доволен густотой своих бровей. Смочите щеточку для укладки (например, чистую щеточку от туши), натрите ее сухим мылом и причешите волоски. Брови будут выглядеть аккуратными и объемными. Кстати, мыло можно поискать специальное. Такое делают не только иностранные, но и наши бренды — Mr.SCRUBBER, HOLLYSKIN, One fix.

Высветленные брови

Фото: instagram.com/imiragemagazine

Этот макияж мы подсмотрели на показах весенне-летних коллекций. Частично или полностью высветленные брови выглядят вполне натурально, особенно, если их не укладывать. Следовать каждый день такому тренду сложновато, но несколько раз попробовать можно.

Прямые брови

Фото: instagram.com/kendalljenner

Тренд на брови с минимальным изгибом появился в Корее. Поэтому такую форму еще называют K-brows. Самая горячая ее поклонница — муза многих дизайнеров, модель Кендалл Дженнер. Прямые брови смягчают черты лица и делают взгляд более томным. Впрочем, если от природы у вас совсем другая форма, не спешите браться за щипчики. Для начала проконсультируйтесь с мастером-бровистом.

Акцент на уход

Фото: instagram.com/lara_gilles

Подчеркнуть внешнюю красоту бровей проще, если они ухожены. Принимайте биоактивные добавки и витамины, начните пользоваться кондиционером для бровей или маслами. Тогда для макияжа вам понадобится максимум одно средство — прозрачный гель для бровей

Напомним, недавно внучка Ротару назвала бьюти-гаджет, который должен быть в косметичке у каждой.

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красота брови тренды
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