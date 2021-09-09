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Джонсон, Крус, Камбербэтч и другие звезды: смотрите лучшие фото за кулисами Венецианского кинофестиваля

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
9 сентября, 12:30
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Самое интересное, что осталось за кадром события запечатлел британский фотограф Грег Уильямс, который получил эксклюзивный доступ на бекстейдж фестиваля в Венеции
Черно-белые снимки Грега Уильямс за кулисами Венецианского кинофестиваля
Черно-белые снимки Грега Уильямс за кулисами Венецианского кинофестиваля / Фото: instagram.com/gregwilliamsphotography/

В Италии на острове Лидо продолжается 78-й Венецианский кинофестиваль. Каждый день мы наблюдаем за звездными гостями красных дорожек, не уставая рассматривать самые красивые, эффектные и элегантные образы знаменитостей.

Артисты, голливудские звезды, а также инфлюенсеры не устают позировать папарацци, которые съехались ради мероприятия со всего мира. Самое же интересное остается за кадром.

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Мы нашли фотографа, который получил эксклюзивный доступ к бекстейджу фестиваля. Знакомьтесь – Грег Уильямс. Английский фотограф и режиссер известен своей работой для "Оскара", Bafta, Канн и других самых значимых мероприятий в мире.

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Грег самореализовался как фотожурналист в 1990-х, освещая зоны боевых действий в Бирме, Чечне и Сьерра-Леоне. Сейчас он работает для Sunday Times, Vanity Fair и британского Vogue. Для него позировали такие звезды, как Дэниел Крейг, Кира Найтли, Кейт Уинслет, Кейт Бланшетт, Леди Гага, Брэд Питт и многие другие.

Сам Грег ведет потрясающую страничку в Instagram, где публикует самые знаковые снимки. За его творчеством следят 850 тысяч подписчиков. Мы же выбрали самые красивые снимки фотографа, которые он сделал за кулисами Венецианского кинофестиваля.

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Смотрите видео с красной дорожки Венецианского кинофестиваля:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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