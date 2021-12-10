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Яблоко от яблони: дочь Мадонны снялась в провокационной фотосессии

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
10 декабря, 12:23
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Модель появилась в смелых полураздетых образах в стиле 90-х с ярким вызывающим макияжем
Новая фотосессия Лурдес Леон вызвала споры в Сети
Новая фотосессия Лурдес Леон вызвала споры в Сети / Фото: Коллаж: Сегодня

Лурдес Леон, дочь Мадонны, приняла участие в сьемке для журнала Paper Magazine. На горячих снимках в стиле 90-х модель появилась в вызывающих образах, напомнив поклонникам ранние фотосессии ее знаменитой мамы. А вот новая фотосессия Дженнифер Энистон в купальнике фанам зашла.

На фото 25-летняя модель позирует в коротких ярких топах, обтягивающих мини-платьях и юбках, ботфортах на каблуках и кружевном нижнем белье. Макияж, маникюр и прическа были тоже вдохновлены той эпохой — насыщенные тени, темная подводка для губ, большие стрелки на глазах.

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Фотосессия Лурдес Леон для журнала Paper Magazine
Фотосессия Лурдес Леон для журнала Paper Magazine / Фото: Инстаграм


Автором провокационных работ стал фотограф Индиана Пиорек. Но поклонники остались недовольны таким творчеством. Пользователи Интернета назвали снимки примитивными и отталкивающими.

Провокационная фотосессия дочери Мадонны
Провокационная фотосессия дочери Мадонны / Фото: Инстаграм

В наши дни все выглядят одинаково. Те же косметические процедуры, то же лицо. Что случилось с индивидуальной красотой?

— пишут недовольные фолловеры.

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Новая фотосессия Лурдес Леон вызвала споры в Сети
Новая фотосессия Лурдес Леон вызвала споры в Сети / Фото: Инстаграм

Многие сравнили фотосессию Лурденс с недавними откровенными снимками Мадонны в белье на кровати.

Извините, но нет. Ее мама уже делала такое и сильно повлияла на нее.

— написал под фото Paper Magazine в Instagram один из подписчиков.

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Фотосессия Лурдес Леон в стиле 90-х для журнала Paper Magazine
Фотосессия Лурдес Леон в стиле 90-х для журнала Paper Magazine / Фото: Инстаграм

Провокационная фотосессия дочери Мадонны
Провокационная фотосессия дочери Мадонны / Фото: Инстаграм

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