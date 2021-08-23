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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Выбираем модные и практичные образы для девочек в школу: тренды, цены, советы

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
23 августа, 15:01
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Получить "отлично" за стиль – легко! Делимся рекомендациями и практичными советами, как выбрать самые трендовые и модные вещи для девочек к 1 сентября
Что надеть на 1 сентября в школу — трендовые образы
Что надеть на 1 сентября в школу — трендовые образы / Фото: instagram.com/gossipgirl/

Возвращение в школу – идеальное время, чтобы освежить свой гардероб. Специально к первому сентября, мы решили разобраться, как подобрать модные вещи для девочек на платформе онлайн-объявлений OLX и при этом не потратить целое состояние.

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В первую очередь стоит помнить, если вы помогаете своим детям делать покупки, никогда не помешает узнать, что сейчас в моде. Особенно если дело касается подростков. Читайте в нашем материале, какую одежду выбрать и как купить за рациональные деньги для самых маленьких, подростков и старшеклассниц.

Первый раз – в первый класс

Собрать ребенка в школу – тот еще стресс. Особенно, если малышка отправляется туда впервые. Главное правило, которому стоит придерживаться мамам – одежда должна быть не только стильной, но и комфортной.

Согласно законодательству, школьная форма в Украине – необязательна. Конечно, администрации учебных заведений могут выдвигать собственные требования, но, важно, чтобы они не нарушали права ребенка. Решать, как будет выглядеть ваша дочь в школе, можете только вы.

Все мы помним милый образ принцессы Шарлотты, когда она впервые пошла в школу два года назад. Тогда девочка была одета в фирменную школьную форму, состоящую из синей юбки, белой блузы, красно-синего джемпера и туфлей модели мэри джейн.

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Придерживаться таких классических вариантов достаточно просто. Как правило, одежда для учениц состоит из платья либо сарафана, блузы, юбки и брюк. Воспользовавшись фильтром, вы легко отсортируете нужные варианты, учитывая размер, цену и состояние вещей. Обратите внимание на состав. Он должен состоять максимально из натуральных тканей, чтобы ребенку было удобно.

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Обязательно купите несколько блуз, лонгсливов и джемперов для прохладной погоды. Хотя бы по три штуки, чтобы не стирать их ежедневно. У продавцов вы можете узнать все подробности о товаре перед его покупкой. Обязательно спросите о составе, попросите сделать дополнительные снимки и запросите точные размеры длины изделия, рукавов, пройм.

Такой же должна быть и обувь. Лучше – из натуральной кожи. Комфортные туфли и ботинки, обязательно сменные кроссовки. Переживать по поводу дороговизны туфлей из натуральной кожи, который уже через год будут малы, не стоит. Вы точно также можете их продать на OLX.

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Подростки

К покупкам одежды для поколения зумеров стоит подойти гораздо более серьезно. Девочки в возрасте 12-15 лет лучше вас разбираются в технологиях, моде, политике и социальных изменениях. Они гораздо больше подвержены депрессии, сталкиваются со сложностями в социальной адаптации, особенно усилившейся во время локдаунов, а еще ко всему первые прыщи и буллинг.

Дайте своей дочери свободу в выборе вещей и прислушивайтесь к ее мнению.

В школьной форме для подростка стоит обратить внимание на модные в этом сезоне деловые костюмы с шортами. Такая одежда будет максимально комфортной в жаркую погоду, а также ее удобно трансформировать в повседневный образ. К тому же, вы можете удобно и безопасно заказать какую-либо вещь с встроенной услугой OLX Доставка. А если при получении посылки и проверки в отделении почты вашей дочери в последний момент не подошел имеющийся вариант, просто откажитесь от товара.

Вместо классических блузок разрешите дочери носить футболки с принтами или надписями. Главное – проследите за содержанием и смыслом рисунков на них. В таком ранимом возрасте девочки могут высказывать протест посредством одежды. Вариантов в интернете вы найдете множество, с таким выбором не сможет сравниться ни один физический магазин.

Старшеклассницы

Носки с ботинками в жаркую погоду или трендовые кроссовки в комплекте с блузой в стиле библиотекарш. Шутка ли, но модницы со всего мира включают в осенний гардероб элементы школьного стиля. А кому, как не старшеклассницам, он идет больше всех?

Плиссировка, трапециевидные или юбка-шорты с футболками-поло, трендовые худи под классический деловой костюм, кюлоты с блузой с накладным воротником, как у Эммы Робертс – все эти варианты сделают образ стильным и современным.

Ко всему, заказывать вещи на OLX Доставка – это безопасно. Отдел безопасности следит и всячески пресекает любые виды мошенничества. Киберграмотности посвятили даже целый блог, с которым можно ознакомиться по ссылке.

И еще две важные вещи, которые стоит купить на OLX ребенку к первому сентября:

  • Светоотражающая одежда. В темное время суток водителям легче рассмотреть на дороге ребенка в одежде со светоотражающими элементами.

  • Антисептик – пожалуй, самая важная вещь в последнее время.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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