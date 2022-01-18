Умопомрачительно красивая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в новой фотосессии

Говорят, что гены — это лотерея. И, по всей вероятности, 17-летняя Дева Кассель отхватила большой куш

Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя снялась в смелой фотосессии / Фото: Коллаж: Сегодня

Дева Кассель снялась в дерзкой фотосессии в обтягивающем комбинезоне — одном из главных трендов весны-лета 2022 года. Девушка восхитила точеной фигурой.

Знаменитая дочь бывших супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя давно пробует себя в моделинге, и получается у нее это более чем круто. В свое время ее мама также начинала карьеру в модельном бизнесе.

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Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя снялась в смелой фотосессии / Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

Дева примеряла смелый образ в новой фотосессии, надев сексуальный комбинезон-кэтсьют из тонкой черной лайки, который создавал эффект второй кожи. Эксперты утверждают, что в подобных вещах мы будем щеголять весь 2022, по крайней мере, самые смелые из нас.

Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя снялась в смелой фотосессии / Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

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Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя снялась в смелой фотосессии / Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

Также для фотосессии Бастьена Дева девушка попробовала себя в более утонченных образах — в атласном лавандовом платье-корсете и нежном нюдовом платье из тюли.

Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя снялась в смелой фотосессии / Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

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Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя снялась в смелой фотосессии / Фото: instagram.com/d.casseluxxi/

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