Внучатая племянница Елизаветы II выпустила экологичное белье из коры и водорослей

Один из комплектов коллекции леди Амелия Виндзор даже презентовала на себе

Двоюродная внучка отметившей вчера 95-летие Елизаветы II похвасталась в Instagram коллаборацией с Alexander Clementine. Совместно с брендом Амелия Виндзор создала коллекцию нижнего белья из экологически чистых материалов — морских водорослей и древесной коры.

Амелия Виндзор Фото: instagram.com/alexanderclementineltd

По словам 25-летней девушки, получилось не только красиво, но и полезно. Натуральные волокна SeaCell и Tencel содержат витамины A, C, E и B12, необходимые для здоровья кожи. Кроме того, при изготовлении требуется на 97% меньше воды, чем для хлопка.

Амелия Виндзор Фото: instagram.com/amelwindsor

Фирменная модель внучатой племянницы королевы состоит из бюстгальтера треугольной формы и стрингов. Стоимость — 2756 грн. Также она стала автором логотипа — красного сердца с надписью Made in London, with Love ("Сделано с любовью в Лондоне").

Фото: instagram.com/alexanderclementineltd

Помимо творения Амелии Виндзор, в коллекцию вошли классические комплекты Alexander Clementine с топами и высокой посадкой.

Alexander Clementine Seaweed Фото: alexanderclementine.com

Alexander Clementine Seaweed Фото: alexanderclementine.com

Напомним, что на днях дизайнер Майкл Корс собрал супермоделей 90-х для показа юбилейной коллекции.

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