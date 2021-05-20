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Владимир и Елена Зеленские в парных образах ко Дню вышиванки

Сегодня, 15:08

Оказывается, в их нарядах заложен особенный смысл

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Украинские звезды и публичные личности продолжают делиться яркими образами ко Дню вышиванки. Свои наряды показала и семья Зеленских. В этом году президент и первая леди появились в вышиванках бренда ARTEMKLIMCHUK с вышивкой Руслана Панчука.

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Дизайн с квадратным вырезом каре и черно-красным узором выбран Еленой Зеленской неслучайно. В своем Instagram первая леди рассказала, что это изюминка Днепропетровщины, где они родились.

Вместе со стильной вышиванкой супруга Владимира Зеленского надела юбку-карандаш глубокого красного оттенка. Также ее образ дополнили круглые золотистые серьги и сет из жемчужных украшений.

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Заметим, что Елена Зеленская не впервые отдает предпочтение одежде дизайнера Артема Климчука. Именно он работал над ее образом для инаугурации президента, а также ко Дню независимости в прошлом году.

Бренд ARTEMKLIMCHUK одевает и других известных украинок – Тину Кароль, Екатерину Кухар и Надю Дорофееву.

Вы еще успеваете составить свой трендовый образ ко Дню вышиванки. Вот 10 готовых идей.

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