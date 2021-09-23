Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Президент Зеленский в ООН ⚡ Покушение на Сергея Шефира ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе

Модный маникюр

Пальто на осень

Отдых в Турции

Сумка Кароль

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Вещь дня: робот-кравчучка за 49 тысяч гривен (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
23 сентября, 14:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Италии выпустили идеального домашнего помощника, который перенесет вещи, покупки и другие необходимые предметы на расстояние до 34 км
/ Фото: instagram.com/piaggiofastforward/

Итальянская компания, производитель легендарных скутеров, Vespa выпустили миниатюрного робота, основная задача которого – перевозить разные предметы и покупки. Разработку создали совместно с компанией Piaggio Fast Forward – лидером в области интеллектуальных технологий.

Реклама

Шопинг-гаджет представляет собой мобильный робот весом 13 кг, который не только перевозит покупки, но и следует правилам дорожного движения. Сам прибор размером с небольшую собаку, оснащен специальными ручками на передней и задней части, чтобы облегчить его передвижение владельцам на холмиках и неровностях тротуара.

Реклама

На роботе установлено впечатляющее количество камер и радаров, которые позволяют ему анализировать окружающую среду и ориентироваться в людных местах.

Реклама

Поместить в такую кравчучку двадцать первого века можно предметы до 32 кг веса. Робот сможет транспортировать их на расстояние до 34 км.

Купить робота Gita mini можно будет на сайте компании с 15 октября по цене 1850 долларов (ок. 49 500 грн).

Интересно, что у робота есть "старшая сестра" – Gita, которую ранее производители поставляли только для офисных компаний. Разработчики проанализировали положительные отзывы и решили создать ее мини-копию, как домашнего помощника.

Стоимость у робота, конечно, внушительная, но с его помощью можно забыть о тяжелых пакетах с продуктами, которые приходится таскать из супермаркетов.

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Выбрать профессионального косметолога
Как это лучше сделать?
Лайфхак дня
Как подготовиться к путешествию на машине
Хакнуть
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как мы попали в место, где снимали сцены из "Гарри Поттера"
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
ТОР-5 фавориток редакции за звание
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять