Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч и другие звезды поражают воображение на обложках глянца. Смотрите фото

Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч, Кристен Стюарт, Идрис Эльба и другие знаменитости приоткрыли занавес в красивую голливудскую жизнь

Новое голливудское портфолио Vanity Fair / Фото: vanityfair.com/

Недавно мы любовались яркими обложками W Magazine с лучшими актерами 2021 года, а теперь пора получать новую порцию вдохновения – в честь выпуска 28-го ежегодного номера Vanity Fair, редакция показала 8 шикарных обложек с легендами Голливуда в главных ролях: реальные и вымышленные сцены из центра притяжения кинопроизводства вызывают фантазии о сладкой славе.

Авторы нереально красочных "живых" фотографий – художники-концептуалисты Маурицио Каттелан и Пьерпаоло Феррари. Их талант и креативность, как вы сами видите, не нуждаются в дополнительном описании.

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Голливудские актеры снялись для Vanity Fair в фантастической фотосессии / Фото: vanityfair.com/

Николь Кидман в Miu Miu вводит нас в ворота Голливуда; Кристен Стюарт, предсказуемо, в нарядах Chanel и Levis бездельничает над горизонтом Лос-Анджелеса; Идрис Эльба в Versace объединяет автомобильную культуру и бассейн в одной идеальной рамке.

Голливудские актеры снялись для Vanity Fair в фантастической фотосессии / Фото: vanityfair.com/

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Голливудские актеры снялись для Vanity Fair в фантастической фотосессии / Фото: vanityfair.com/

Эти знаменитости находятся на пике своей популярности. Каждый из них пережил сложный, наполненный работой год, балансируя между артхаусными фильмами и эпическими франшизами, студиями и стримами, малым и большим экранами.

Голливудские актеры снялись для Vanity Fair в фантастической фотосессии / Фото: vanityfair.com/

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Голливудские актеры снялись для Vanity Fair в фантастической фотосессии / Фото: vanityfair.com/

Также на обложках невозможно не очаровываться бесподобным Бенедиктом Камбербэтчем в Balenciaga, Эндрю Гарфилдом – в Louis Vuitton, Симой Лю – в Dior и Пенелопой Крус – в David Koma.

Голливудские актеры снялись для Vanity Fair в фантастической фотосессии / Фото: vanityfair.com/

Голливудские актеры снялись для Vanity Fair в фантастической фотосессии / Фото: vanityfair.com/

Голливудские актеры снялись для Vanity Fair в фантастической фотосессии / Фото: vanityfair.com/

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