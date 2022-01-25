Вакансия дня: Vogue ищут ассистента Анны Винтур. Как отправить резюме

Нет, это не сон, а ваш реальный шанс устроиться на работу мечты и воплотить наяву киношную фантазию очутиться на месте героини Энн Хэтэуэй в "Дьявол носит Pradа". Что нужно сделать, чтобы стать ассистентом легенды — рассказываем.
Астрологи говорили, что 2022 год для многих станет началом чего-то масштабного в их жизни. И, похоже, они правы. Ведь вскоре одному счастливчику, нацеленному на большую высоту и владеющему всеми необходимыми качествами журналиста, улыбнется удача.
Vogue начали поиски ассистента глобального редакционного директора Анны Винтур. Также издание опубликовало список обязанностей и требований к кандидату на должность.
Далее по теме
Обязанности:
вести календарь Анны Винтур;
отвечать на звонки/сообщения;
помогать организовывать мероприятия, решать там, где возникают несостыковки;
хранить финансы на нужды офиса и правильно их распределять;
уметь держать язык за зубами;
быть немножко "Вангой" и не допускать проблем, а если случились, то быстро решать;
поиск материалов для конференций и полная осведомленность в теме, а не "слышал звон, но не звон, где он".
ведение заметок и протоколов совещаний;
помощь в создании контента Vogue;
уметь находить общий язык с руководителями редакций, финансами и кадрами, а также помогать главреду выполнять общекорпоративные программы.
Требования:
Конечно, список требований к кандидатам у Анны внушительный, поэтому мы не станем вас "грузить", но самым главным пунктом остается стрессоустойчивость.
Если вам кажется, что вы — именно тот человек, которого ищут Vogue, присылайте резюме по ссылке.
Также читайте: Тине Кароль – 37 лет! Вспоминаем самые красивые образы певицы