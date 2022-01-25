Вакансия дня: Vogue ищут ассистента Анны Винтур. Как отправить резюме

Работа вашей мечты может стать реальностью, а не только сценарием культового кинофильма, если вы владеете несколькими навыками

Vogue ищут Ассистента глобального редакционного директора Анны Винтур / Фото: Коллаж: Сегодня

Нет, это не сон, а ваш реальный шанс устроиться на работу мечты и воплотить наяву киношную фантазию очутиться на месте героини Энн Хэтэуэй в "Дьявол носит Pradа". Что нужно сделать, чтобы стать ассистентом легенды — рассказываем.

Астрологи говорили, что 2022 год для многих станет началом чего-то масштабного в их жизни. И, похоже, они правы. Ведь вскоре одному счастливчику, нацеленному на большую высоту и владеющему всеми необходимыми качествами журналиста, улыбнется удача.

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Vogue начали поиски ассистента глобального редакционного директора Анны Винтур. Также издание опубликовало список обязанностей и требований к кандидату на должность.

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Обязанности:

вести календарь Анны Винтур;

отвечать на звонки/сообщения;

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помогать организовывать мероприятия, решать там, где возникают несостыковки;

хранить финансы на нужды офиса и правильно их распределять;

уметь держать язык за зубами;

быть немножко "Вангой" и не допускать проблем, а если случились, то быстро решать;

поиск материалов для конференций и полная осведомленность в теме, а не "слышал звон, но не звон, где он".

ведение заметок и протоколов совещаний;

помощь в создании контента Vogue;

уметь находить общий язык с руководителями редакций, финансами и кадрами, а также помогать главреду выполнять общекорпоративные программы.

Требования:

Конечно, список требований к кандидатам у Анны внушительный, поэтому мы не станем вас "грузить", но самым главным пунктом остается стрессоустойчивость.

Если вам кажется, что вы — именно тот человек, которого ищут Vogue, присылайте резюме по ссылке.

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