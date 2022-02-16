В Сети высмеивают новую фотосессию экс-девушки Канье Уэста. В чем причина?

Автором новой реалистичной сьемки стал немецкий фотограф Юрген Теллер, которого обожают Chanel, Saint Laurent и Louis Vuitton

В Сети высмеяли новую фотосессию Джулии Фокс / Фото: thecut.com

Брошенная, но не разбитая, экс-подружка Канье Уэста открыла показ Laquan Smith в Нью-Йорке в День святого Валентина. А теперь The Cut поделились новой фотосессией Джулии Фокс, которую не обсуждают только люди без чувства юмора.

Автор провокационной и не совсем стандартной съемки — немецкий фотограф Юрген Теллер, которому не впервые достается за реалистичный стиль. Но, как бы там ни было, именно этими далеко не идеальными по концепции и содержанию кадрами мастер и подкупает такие бренды как Chanel, Saint Laurent и Louis Vuitton.

Реклама

В Сети высмеяли новую фотосессию Джулии Фокс / Фото: thecut.com

В Сети высмеяли новую фотосессию Джулии Фокс / Фото: thecut.com

Но мы, простые люди, далеки от художественных представлений о прекрасном. Зато с юмором у нас все хорошо.

Реклама

Люблю, когда Юрген Теллер делает новую съемку, потому что могу долго смеяться над комментариями.

— пишут в Twitter.

В Сети высмеяли новую фотосессию Джулии Фокс / Фото: thecut.com

В Сети высмеяли новую фотосессию Джулии Фокс / Фото: thecut.com

Реклама

В Сети высмеяли новую фотосессию Джулии Фокс / Фото: thecut.com

Так, новую фотосессию Джулии Фокс уже успели сравнить с фотосессией Ким Кардашьян 2015 года.

i just know the KarJenner group chats are blowing up about juergen teller doing the hot-woman-on-a-pile-of-dirt pic with julia fox years after first doing it with kim pic.twitter.com/wXQY90YDui — Jenna Amatulli (@ohheyjenna) February 14, 2022

Я знаю, что семейные чаты Кардашьян-Дженнер сейчас разрываются из-за того, что Юрген Теллер повторил фото "сексуальной женщины на куче мусора" с Джулией Фокс через пару лет после того, как впервые сделал это с Ким.

В Сети высмеяли новую фотосессию Джулии Фокс / Фото: thecut.com

В Сети высмеяли новую фотосессию Джулии Фокс / Фото: thecut.com

Напомним, что недавно Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях. И, судя по всему, у Канье больше нет шансов, поэтому у Джулии Фокс все еще может получиться.

Также Ким Кардашьян показала, в чем встретила День влюбленных. Знаменитость, несмотря на вездесущую романтическую атмосферу, предпочла розовому цвету – стильный total black.