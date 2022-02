В Сети высмеивают новую фотосессию экс-девушки Канье Уэста. В чем причина?

Брошенная, но не разбитая, экс-подружка Канье Уэста открыла показ Laquan Smith в Нью-Йорке в День святого Валентина. А теперь The Cut поделились новой фотосессией Джулии Фокс, которую не обсуждают только люди без чувства юмора.

Автор провокационной и не совсем стандартной съемки — немецкий фотограф Юрген Теллер, которому не впервые достается за реалистичный стиль. Но, как бы там ни было, именно этими далеко не идеальными по концепции и содержанию кадрами мастер и подкупает такие бренды как Chanel, Saint Laurent и Louis Vuitton.

Но мы, простые люди, далеки от художественных представлений о прекрасном. Зато с юмором у нас все хорошо.

— пишут в Twitter.

Так, новую фотосессию Джулии Фокс уже успели сравнить с фотосессией Ким Кардашьян 2015 года.

i just know the KarJenner group chats are blowing up about juergen teller doing the hot-woman-on-a-pile-of-dirt pic with julia fox years after first doing it with kim pic.twitter.com/wXQY90YDui