В ДТП погиб основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько

Дизайнеру было 37 лет

Во Львове в результате ДТП погиб дизайнер и основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько. Ему было 37 лет. Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, мужчину сбил автомобиль. В результате полученных травм Петр скончался на месте происшествия.

ДТП произошло на автодороге "Львов – Шегин" Львовской области. Петра Нестеренко-Ланько сбил на пешеходном переходе 34-летний водитель автомобиля Nissan 23 ноября около 22:10. В последствии мужчина задержан правоохранителями.

О смерти львовского дизайнера также написали на странице Lviv Fashion Week в Facebook.

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Петр Нестеренко-Ланько родился 20 апреля 1983 года во Львове. Он был выпускником Львовского лицея бытового обслуживания и Львовской академии искусств. Свою первую коллекцию Нестеренко-Ланько представил в 16 лет. Петр был основателем и куратором львовской недели моды.

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