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Утренняя укладка – как сэкономить время на прическе и сохранить здоровье волос

Сегодня, 13:00

Современная косметика для волос позволяет выглядеть безупречно с минимальными усилиями

"Люблю тратить много времени на утренние сборы", – говорит никто и никогда. Даже если вы работаете из дому, то вряд ли проводите рабочее время с немытой головой, ведь встречи в zoom никто не отменял! Но что, если мы скажем, что утром можно подольше нежиться в теплой постели, а укладка от этого не пострадает! Воспользуйтесь простыми советами, чтобы сократить время утренней рутины, но при этом выглядеть безупречно!

Создайте план

Звучит немного безумно, но чтобы с утра тратить меньше времени на укладку, с вечера нужно потратить чуть больше времени на планирование. Это касается всего вашего образа. Подумайте, что вы наденете, какой макияж сделаете и какая прическа вам подойдет. Иначе есть все шансы с утра провести битый час перед зеркалом, размышляя, как сделать красивую укладку за две минуты.

План "Б"

Будем честны с собой, форс-мажоры никто не отменял. Тогда времени остается только на то, чтобы завязать хвост. Но и тут можно сделать так, что укладка будет выглядеть, как будто вы на нее потратили уйму времени! Чтобы ни одна прядь не выбилась и не испортила образ, нанесите на зубную щетку лак для волос и пригладьте ею волосы.

Вымыла и… готово!

Иногда без укладки волосы могут вести себя абсолютно непредсказуемо, особенно если они вьются. Но вместо того, чтобы тратить время на формирование идеальных локонов, дайте средствам для укладки сделать свое дело. Регенерирующий флюид Revitalizing Fluid ING PROFESSIONAL не требует смывания и подходит для всех типов волос – длинных, окрашенных, поврежденных, сухих, чувствительных, вьющихся. Средство содержит коллаген благодаря чему восстанавливает, увлажняет и защищает волосы, придавая им особую эластичность, мягкость и блеск, препятствует спутыванию.

Регенерирующий флюид Revitalizing Fluid ING PROFESSIONAL
Регенерирующий флюид Revitalizing Fluid ING PROFESSIONAL

Нанесите флюид на влажные слегка подсушенные волосы, затем закрутите волосы в нетугой пучок. Дальше занимайтесь своими делами – приготовьте завтрак, оденьтесь и нанесите макияж. Как только все остальное будет сделано, распустите и встряхните волосы – укладка готова! Если волосы необходимо будет досушить феном, флюид также действует как термозащита.

Все под рукой!

Когда у вас есть только 10 минут утром, последнее, что вы хотите делать, – это искать свои любимые средства для укладки. Убедитесь, что все необходимое находится в одном месте и до него легко добраться. Главное – найти удобное для вас место – на комоде, на стойке в ванной или даже на полке в шкафу. Что бы вы ни решили, просто убедитесь, что утром не надо будет тратить время на поиски. Одно из самых необходимых средств в холодное время года – спрей-антистатик с термозащитой Hitzeschutz Spray C:EHKO КERATIN, потому что волосы могут распушиться в любой момент, испортив самую безупречную укладку.

Спрей-антистатик с термозащитой Hitzeschutz Spray C:EHKO КERATIN
Спрей-антистатик с термозащитой Hitzeschutz Spray C:EHKO КERATIN

Спрей-антистатик с кератином и пантенолом не только удержит пряди на месте, но и восстанавливает структуру и защищает волосы от повреждения в результате термического воздействия (сушка феном, укладка и выпрямление утюжком).

Моментальный эффект

Используйте средства, которые имеют моментальный эффект или помогут сохранить прическу на второй или даже третий день. Если с утра не избежать мытья головы, то заранее нужно уделить время выбору шампуня, которые не только вымоет волосы, но и обеспечит им необходимый уход и объем. Шампунь для объема Volume HAIR COMPANY придает волосам гладкость, насыщает их влагой и обеспечивает легкость прядей, вернув им естественную жизненную силу и утерянный объем. Он предназначен для тонких и уставших волос, восстанавливает сияющий блеск, глубоко очищает, не повреждает структуру.

Шампунь для объема Volume HAIR COMPANY
Шампунь для объема Volume HAIR COMPANY

Блеск волосам за пару секунд придадут жидкие кристаллы с эффектом ламинирования NUA – это натуральный продукт, специально разработанный для истощенных волос. Активные компоненты средства проникают глубоко в структуру волос, насыщая их питательными элементами, придавая упругость, эластичность и силу от корней до кончиков. Жидкие кристаллы восстанавливают волосы после завивки, выпрямления или окрашивания, обволакивая каждый волос биомембранной пленкой – она создает гладкую, ровную поверхность по всей длине волос, улучшая текстуру и придавая объем и живой блеск.

Жидкие кристаллы с эффектом ламинирования NUA
Жидкие кристаллы с эффектом ламинирования NUA

Для потрясающего эффекта стоит нанести всего несколько капель сыворотки на вымытые и подсушенные полотенцем, но еще влажные волосы, затем приступить к обычной сушке волос. Сыворотку можно нанести даже на сухие уложенные волосы, главное, чтобы волосы были чистыми.

Правило 10 минут

Вы иногда замечали, что средства для укладки не дают обещанного результата? В большинстве случаев это просто вопрос терпения. Не забывайте всегда наносить выбранный вами продукт за 10 минут до укладки, независимо от того, планируете ли вы завивать, выпрямлять или просто сушить волосы феном. Вместо этого потратьте эти 10 минут на нанесение макияжа – это гарантирует, что продукты полностью впитаются в ваши волосы, и вы получите желаемые (и обещанные!) преимущества.

Плетение на ночь

Если у вас длинные волосы, попробуйте заплести их вечером перед сном, чтобы утром создать красивые волны. Для такой укладки на чистые вымытые волосы нанесите гель "Интенсивный уход" Intensive Care Gel BE KEEN ON HAIR, он обладает превосходным действием кератина с эффектом ламинирования для поврежденных волос. Волосы, которые были повреждены в результате завивки, окрашивания, воздействия окружающей среды, восстанавливают свою красоту. Кератин проникает в структуру волоса и обеспечивает прочность и новую энергию.

Гель
Гель "Интенсивный уход" Intensive Care Gel BE KEEN ON HAIR

Распределите необходимое количество геля по волосам и заплетите нетугие косы. Утром останется их распустить, и придать немного объема прическе у корней. Для этого нужно посушить волосы феном, опустив голову вниз.

Помыть голову… без мытья

Мы не можем себе представить, как люди жили до изобретения сухого шампуня. Правильно подобранное средство может творить чудеса с вашими волосами – оно создает объем и освежает волосы между использованием шампуней за пару мгновений! Но не следует забывать, что эта процедура не заменяет полноценного мытья и не стоит ею злоупотреблять.

Отрезать!

Да, мы это сказали. Когда все остальное не помогает, а вы все еще не можете выбраться вовремя, попробуйте сделать новую стрижку. Более короткие волосы гораздо более послушны, и ваша прическа будет сохраняться с 10:00 до 19:00. Отличный парикмахер даст вам дельный совет и порекомендует подходящую прическу. Это должна быть стрижка, которая подходит как вашей форме лица, так и типу волос, за которой легко ухаживать самостоятельно и которая не требует ежедневной укладки. Иногда же просто хочется встряхнуть волосы и сказать: "Да, я выгляжу потрясающе, и я такой проснулась!"

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