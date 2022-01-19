Умер Андре Леон Телли – икона моды и легендарный редактор Vogue

Он был главным проводником для темнокожих моделей и начинающих дизайнеров в индустрию моды

Умер легендарный редактор журнала Vogue Андре Леон Телли / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем недавно мы сообщали о горести потери Грейс Мирабеллы, которая 17 лет была главным редактором журнала Vogue, а сегодня снова приходится прощаться с великим человеком. В возрасте 73 лет ушел из жизни Андре Леон Телли — один из самых влиятельных людей в мире моды, бывший редактор журнала Vogue,сообщает WWD.

О смерти легенды сообщили 18 января. Сообщается, что умер Андре Леон Телли в больнице штата Нью-Йорк. Пока ничего не известно о причинах смерти, близкие стараются избегать журналистов.

Реклама

Одна из самых влиятельных персон в мире моды, бывший редактор журнала Vogue, — Андре Леон Телли скончался в возрасте 73 лет / Фото: Vogue

Андре Леон Телли начал свою карьеру в fashoin-журналистике в 1975 году в журнале The Interwiew Энди Уорхола. Затем он ушел в Women's Wear Daily и сразу стал руководителем его парижского бюро. После этого работал в нескольких изданиях, включая The Times, а в 1983 году пришел на место директора по новостям моды в Vogue.

Практически одновременно начав работать с Анной Винтур, они сформировали сильнейшую руководящую команду. А когда в 1987 Винтур назначили главным редактором, она взяла Телли креативным директором журнала, должность которого он занимал до 1995 года.

Реклама

Андре Леон Телли умер в больнице штата Нью-Йорк / Фото: buro247.ru

Андре Леон Телли считался главным проводником для темнокожих моделей и начинающих дизайнеров в индустрию моды и внес неоспоримый взнос в индустрию моды.

Также смотрите: ушла из жизни издатель Vogue UA Елена Чернова