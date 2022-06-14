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Укргидрометцентр предупредил о скорой перемене погоды

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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14 июня, 13:17
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Синоптики рассказали, в каких областях в среду пойдут дожди
Жаркая погода отступит
Жаркая погода отступит / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 15 июня порадует тех, кто устал от летней жары. Синоптики Укргидрометцентра обещают прохладную погоду на западе Украины, а также в Винницкой и Житомирской областях. На юге и в центре 30-градусная жара отступит, в восточных областях ожидаются дожди.

По прогнозам синоптиков, в среду, 15 июня, в западных областях температура ночью опустится до 8-10 градусов тепла, днем до 18-21. В Закарпатской области синоптики обещают днем 24-26 тепла. Осадков не ожидается, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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В южных областях Украины ночью 16-19 градусов тепла, днем в Одесской, Херсонской и Николаевской областях 25-27, в Крыму до 29 градусов. Ночью возможны дожди, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центре Украины температура ночью составит 11-14 градусов, днем в Черкасской, Кропивницкой и Полтавской областях до 26 градусов тепла, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 14 июня ночная температура составит 13-15, днем 23-25 тепла. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, ночью 11-14 тепла, днем до 25 градусов. Синоптики обещают сухую погоду.

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях в среду пройдут дожди. Ночная температура 15-17 градусов, днем до 27 тепла. Ветер северный, 5-10 м/с.

/ Фото: Укргидрометцентр

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Напомним, у людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о прогнозе магнитных бурь на июнь.

Сергей Мартынец
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