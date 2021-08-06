Украшения для зубов – новый безумный тренд звезд. Зачем им это

Сегодня грилзы носят не только рэперы, но и знаменитости, среди которых Марк Джейкобс, Мадонна, Ким Кардашьян, Фаррелл Уильямс, Майли Сайрус и многие другие

Бейонсе и Марк Джейкобс в грилзах / Фото: instagram.com/marcjacobs

Похоже, знаменитости решили вернуть в моду странный тренд 2000-х. Поклонники звезд стали замечать, как все чаще селебрити надевают ювелирные украшения на зубы. Отбросив первую мысль, пришедшую в голову – "Снимите это немедленно!", мы решили разобраться в теме и рассказать о грилзах.

Что такое грилзы

Грилзы представляют собой ювелирные украшения, которые надеваются на передние зубы. Грилзы изготавливаются из разных металлов, включая золото, серебро и платину. Украшены они могут быть драгоценными камнями, инкрустациями бриллиантов или жемчугом. В переводе с английского слова grills означает "решетка".

С чего все началось

Первым надевать украшения на зубы придумал Эдди Плейн в 1983 году. Находясь под влиянием культуры хип-хопа, он обратился к своему дантисту с просьбой, установить золотые накладки на зубы. В то время доктор мог предложить эму только капу. Поэкспериментировав несколько недель со слепком зубов Эдди, специалисту удалось создать первые грилзы.

В последствии Эдди открыл небольшой магазин в Нью-Йорке, который пользовался спросом у рэперов.

Впервые грилзы вошли в моду в 2000-х. В то время они были особо популярны среди рэперов. Сегодня же эти аксессуары носят Марк Джейкобс, Мадонна, Ким Кардашьян, Рианна, Майли Сайрус, Кети Перри, A$AP Rocky, Фарелл Уильямс, Зоуи Кравиц и многие другие.

Как купить их в Украине

В нашей стране этот аксессуар также доступен. Заказать его можно легко, потратив всего несколько минут в поисковике Goggle. Ценовая политика подойдет для любого кошелька – прайс на грилзы стартует от 100 грн и до бесконечности. Все зависит от предпочтений клиента.

Компании предлагают вначале сделать слепок зубов у дантиста, а потом специалисты сделают украшения индивидуально.

Безопасны ли грилзы

Стоит помнить, что носить украшения на зубы достаточно сложно. В результате аксессуар может вызвать неприятные последствия:

аллергия,

повреждение эмали,

заболевания полости рта.

К тому же, непонятно, как можно кушать с такими аксессуарами на зубах.

Важно также не экономить, и покупать аксессуары из дорогостоящих материалов и профессионалов.

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