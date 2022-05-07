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Украинки, которые создают цифровую одежду, стали финалистками премии Louis Vuitton

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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7 мая, 16:50
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Украинский стартап DressX вошел в шорт лист премии LVMH Innovation Award 2022, которая состоится в июне в Париже. Наши соотечественницы поборются за главный приз
Украинский стартап DressX стал финалистом премии LVMH Innovation Award 2022
Украинский стартап DressX стал финалистом премии LVMH Innovation Award 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский стартап DressX стал финалистом премии LVMH Innovation Award 2022. Об этом сообщили создатели проекта в своих соцсетях.

Основательницы проекта Дарья Шаповалова и Наталья Моденова запустили маркетплейс цифровой одежды DressX в августе 2020-го. Стартап занимается созданием цифрового гардероба. Суть в том, что теперь вы можете носить одежду модных брендов не только в реальной жизни, а и в дополненной реальности. Например, обновлять свой аватар или создавать контент в социальных сетях. Так, вы экономите деньги, ведь диджитал-одежда стоит намного дешевле, даже в люкс-сегменте, при этом у вас есть возможность обновлять гардероб не принося вред планете.

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С 2017 года премия LVMH Innovation Award присуждается креативщикам, ставшими лучшими в своем сегменте стартапами, которые работают над технологиями будущего в сфере роскоши. Победитель будет назван на специальной церемонии на конференции VivaTech.

В этом году финалистами стал 21 стартап, 48% из которых возглавляют женщины.

DressX основан менее 2 лет назад, и мы гордимся тем, что наше виденье разделяют крупнейшие игроки отрасли, и благодарны за то, что делимся нашей версией будущего с ведущими мировыми компаниями, брендами и новаторами. Мы верим в силу сотрудничества и уверены, что вместе мы сможем реально изменить индустрию и мир, — прокомментировали основательницы DressX.

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Всего на церемонии LVMH Innovation Award будут определены 6 стартапов в шести категориях:

  • 3D/Виртуальный продукт Опыт & Метавселенная
  • Опыт сотрудников и корпоративная социальная ответственность
  • СМИ и узнаваемость бренда
  • Многоканальный и розничный
  • Оперативное и производственное превосходство
  • Устойчивость

Также будет вручен и специальный приз. Его получит стартап за работу, связанную с данными и искусственным интеллектом. Церемония состоится 16 июня, ее соведущей будет виртуальная инфлюенсер Ливи.

Вам будет интересно узнать, что мама Илона Маска в вышиванке посетила конференцию дочери.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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