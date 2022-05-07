Украинки, которые создают цифровую одежду, стали финалистками премии Louis Vuitton

Украинский стартап DressX стал финалистом премии LVMH Innovation Award 2022. Об этом сообщили создатели проекта в своих соцсетях.
Основательницы проекта Дарья Шаповалова и Наталья Моденова запустили маркетплейс цифровой одежды DressX в августе 2020-го. Стартап занимается созданием цифрового гардероба. Суть в том, что теперь вы можете носить одежду модных брендов не только в реальной жизни, а и в дополненной реальности. Например, обновлять свой аватар или создавать контент в социальных сетях. Так, вы экономите деньги, ведь диджитал-одежда стоит намного дешевле, даже в люкс-сегменте, при этом у вас есть возможность обновлять гардероб не принося вред планете.
С 2017 года премия LVMH Innovation Award присуждается креативщикам, ставшими лучшими в своем сегменте стартапами, которые работают над технологиями будущего в сфере роскоши. Победитель будет назван на специальной церемонии на конференции VivaTech.
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В этом году финалистами стал 21 стартап, 48% из которых возглавляют женщины.
DressX основан менее 2 лет назад, и мы гордимся тем, что наше виденье разделяют крупнейшие игроки отрасли, и благодарны за то, что делимся нашей версией будущего с ведущими мировыми компаниями, брендами и новаторами. Мы верим в силу сотрудничества и уверены, что вместе мы сможем реально изменить индустрию и мир, — прокомментировали основательницы DressX.
Всего на церемонии LVMH Innovation Award будут определены 6 стартапов в шести категориях:
- 3D/Виртуальный продукт Опыт & Метавселенная
- Опыт сотрудников и корпоративная социальная ответственность
- СМИ и узнаваемость бренда
- Многоканальный и розничный
- Оперативное и производственное превосходство
- Устойчивость
Также будет вручен и специальный приз. Его получит стартап за работу, связанную с данными и искусственным интеллектом. Церемония состоится 16 июня, ее соведущей будет виртуальная инфлюенсер Ливи.
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