Украинский бренд одежды, который любит Тина Кароль, шьет вещи в России. Что известно

Ранее в нарядах TTSWTRS появлялась Мэй Маск и выступали во время одного из номеров участницы Мисс Украина 2021 года

Украинский бренд TTSWTRS шьет свою одежду в России / Фото: instagram.com/tina_karol

Недавно мы писали о невероятном космическом платье Тины Кароль за 31 тыс. грн, в котором была на скандальном нацотборе на Евровидение-2022 от украинского бренда TTSWTRS. Оказалось, марка-гордость страны отшивает свою одежду в России. Мягко говоря, получилось некрасиво...

Украинская блогер Лера Цымбал разместила в своем Instagram гневный пост-обращение к популярному во всем мире украинскому бренду TTSWTRS, который одевает не только наших знаменитостей, но и заграничных. Девушку возмутило то, что в такое непростое для Украины время марка отшивает свои веще в стране-агрессоре. Соответственно, платит там налоги и зарплаты людям, вместо того, чтобы делать это у себя на родине.

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Блогер отметила бренд в сторис, но так и не получила ответ на свой вопрос. На ее сообщение также никто не ответил, хотя есть отметка "прочитано".

Украинский бренд одежды, который любит Тина Кароль, шьет вещи в России / Фото: скриншот

Но, стоит отметить, основательница марки Анна Осмехина никогда и не скрывала, что ее одежда продается и на территории РФ. Это не отменяет того, что в Украине одежда также создается.

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Украинский бренд TTSWTRS шьет свою одежду в России / Фото: скриншот

На запрос LIFE Сегодня о производстве в стране-агрессоре представители бренда также пока (надеемся, пока) не ответили.

Кстати, выход в одном из номеров участниц Мисс Украина 2021 года тоже был в одежде этого бренда.

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Ранее Мэй Маск появлялась о одежде марки.

Чтобы день не казался таким унылым и наполненным новостями в стиле "зрада", смотрите, как украинцы шутят о панике и вторжении.

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