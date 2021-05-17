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Украинская неделя моды 2021: формат и даты нового сезона

Сегодня, 18:50

Приоритетными направлениями Недели моды остаются поддержка молодых дизайнеров и устойчивое развитие моды

Минувшей зимой Ukrainian Fashion Week впервые за 23 года прошел в цифровом формате. В будущем сезоне карантинные ограничения смягчат – показы можно будет смотреть как онлайн, так и офлайн. Об этом сообщила пресс-служба Недели моды.

Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 пройдет со 2 по 5 сентября. Трансляция всех показов и событий будет доступна на fashionweek.ua и на площадках партнеров.

Фото: пресс-служба

Ukrainian Fashion Week уже в третий раз пройдет под лозунгом внесезонности. Гибридный формат UFW предусматривает инклюзивность для всех, кто интересуется украинской модной индустрией благодаря открытому онлайн-доступу к показам.

Профессиональное же сообщество сможет посетить Неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров офлайн, соблюдая карантинные нормы.

Напомним, что в Голливуде назвали самого влиятельного стилиста года – им стал Ло Роуч.

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