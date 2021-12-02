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Insta-блогер Алла Барановская создала коллекцию трикотажных вещей для бренда Siyai. Мы уже хотим все

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
2 декабря, 17:40
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Украинский трикотажный бренд выпустил свою первую коллаборацию с модной инфлюенсершей. Смотрите фото коллекции в материале
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба

Украинский бренд трикотажа Siyai выпустил первую коллаборацию с модной инфлюенсершей, основательницей сети салонов Clipse и проекта Clipse Beauty Box Аллой Барановской.

В капсульную коллекцию вошли боди, бесшовные гольфы, трикотажные костюмы разных фасонов — с юбками миди, мини, брюками, а также верхом в виде кардиганов и джемперов.

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Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба

При создании всех своих проектов я вдохновляюсь женщинами — уникальными, яркими и особенными. Это моя первая коллаборация с брендом одежды, новый неизвестный опыт, на который меня вдохновили основательницы бренда Яна и Настя. Философия Siyai очень близка к моей, а коллаборацией хотелось еще раз проявить заботу ко всем девушкам и напомнить, что нужно сиять не только внешне, но и внутри, — прокомментировала сотрудничество Алла Барановская.

Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба

Цветовая палитра коллаборации состоит из бежевых, черных, графитовых оттенков, а также розового неона, кармина, фуксии, синего электрика и зеленого.

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Коллекцию Alla Baranovska x Siyai уже можно купить на сайте бренда.

Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai | Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai | Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai | Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai | Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai | Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai | Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai | Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai | Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai | Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai | Фото: пресс-служба
Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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