Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Comic Con Ukraine

Будь в тренде

Готовим круассаны

Хочу в кино!

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Украинка стала главной победительницей конкурса красоты в США

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
4 сентября, 09:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Киевлянка Валерия Байрамова получила беспрецедентную победу в известном международном конкурсе красоты в Майами (США) и получила титул Ms. World International 2021
Валерия Байрамова стала главной победительницей конкурса красоты Ms. World International 2021
Валерия Байрамова стала главной победительницей конкурса красоты Ms. World International 2021 / Фото: пресс-служба

В конкурсе приняли участие 56 девушек из разных уголков мира – Великобритании, Франции, Италии, Израиля, Канады, Швеции, Австралии, Испании и других.

Когда я услышала именно свое имя, мне захотелось себя ущипнуть, чтобы убедиться, что это реальность, а не прекрасный сон. Чтобы описать эти ощущения – не хватит слов в одном словаре... Горжусь тем, что смогла получить для моей страны такую ​​важную, знаковую и долгожданную победу, – делится впечатлениями Валерия Байрамова.

Реклама

В этом году Украина впервые за 15-летнюю историю конкурса взяла в нем участие, завершившееся блестящей победой нашей соотечественницы.

Я потрясена новостью о победе Украины на Ms. World International 2021 даже больше, чем другие, потому что знаю, сколько преград нам пришлось преодолеть, чтобы украинская красота вообще увидела свет этого скорректированного пандемией года, – говорит Национальный директор конкурса Ms. Ukraine World International Алена Бойко.

Реклама

Она, к слову, была отмечена на конкурсе как "Лучший национальный директор года 2021".

Алена Бойко / Фото: пресс-служба

В конкурсе Ms. World International 2021 также представляли Украину еще три конкурсантки, которые были высоко оценены международным жюри и получили призовые места в своих категориях: Ксения Агибалова (Киев) – Ms. World International 2021 Petite и вошла в ТОП-3,

Ксения Агибалова / Фото: пресс-служба
Реклама

Ольга Кричильская (Ровно) – Mrs. Universe 2021,

Ольга Кричильская / Фото: пресс-служба

Юлия Сосюкина (Харьков) – Ms. World International 2021 Premier.

Реклама

Юлия Сюсюкина / Фото: пресс-служба

Напомним, что уже в начале сентября в Атланте (США) состоится еще один конкурс Mrs. Transcontinental 2021, в котором Украину представят львовянка Ирина Петрусь и ирпинчанка Анна Романько.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Расслаблять мышцы лица
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как определить качество доставки еды
Хакнуть
Сольник звезды
Макс Барских
10 сентября / 20:00
5 главных концертов сентября
Кофе? Брэд Питт в новой рекламной кампании
Хочу кофе с Брэдом
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
30 августа - 5 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять