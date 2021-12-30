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ТОП-3 бьюти-привычки 2021 года, о которых стоит забыть навсегда

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
30 декабря, 10:00
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Мы знаем, в это непросто поверить, но в них нет никакого смысла
Бьюти-ритуалы, которые не работают
Бьюти-ритуалы, которые не работают / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока вы погружаетесь в самые горячие тенденции макияжа в 2022 году, есть еще кое-что, о чем нам с вами нужно поговорить. Только обещайте не расстраиваться.

В современном мире сколько навязанных правил и стереотипов, сколько всяких "можно", "нужно", "эксперты рекомендуют", что очень сложно в ритме мегаполиса не то что выполнять все это, но даже для начала запомнить. Но есть старательные и ответственные девушки, которые быстро подхватывают новшества и внедряют их в свою жизнь, отдавая порой ползарплаты ради того, чтобы хорошо выглядеть. А толку нет.

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Забудь его, забудь: бьюти-привычки, которые не работают

Патчи раз в году и то на ходу

Многие с чего-то взяли, что патчи — это панацея от недосыпа и перепоя, или просто "о, давно не пользовалась". Что ж, пришло время открыть тайну — это так не работает. От патчей можно получить эффект только, если будете пользоваться ими ежедневно хотя бы раз в день, например, утром перед нанесением крема. Лишь в таком случае можно заметить накопительный эффект. И еще — патчи не заменяют крем под глаза. Серьезно.

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Чем больше, тем лучше

Вечно мы понасматриваемся, как в рекламных роликах модели густым слоем наносят на лицо крем, а потом повторяем дома ту же ерунду. Нет, это тоже не работает. Дерматологи учат так: горошина крема под глаза, две горошины — на лицо. Вы же замечали, как иногда тональный крем начинает скатываться? Скорее всего, дело не в нем, а в том, что вашей дозировкой средства по уходу можно намарафетить пятерых как минимум.

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Кислоты — это не самолечение

Кислоты стали уж сильно распиаренными, что в целом выбивается из логики. Ведь, в любом случае, их все равно нужно комбинировать с другой косметикой и ни в коем случае не забывать про SPF-защиту даже зимой. Самому себе назначать и комбинировать кислотную косметику нельзя. Для начала обратить за консультацией в косметологический кабинет. Поверьте, на этом походе к специалисту лучше не экономить.

Напомним, недавно ученые заявили, что инъекции ботокса помогают снизить тревожность

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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