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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Собчак – тамада, Ивлеева в трауре: топ странных и не очень нарядов со свадьбы Моргенштерна

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
31 августа, 22:15
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Выкуп невесты, дешевое шампанское, лимузин в шариках и традиционные конкурсы... А как вы себе представляли свадьбу Моргенштерна?
Моргенштерн женился
Моргенштерн женился / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сегодня женится Моргенштерн, который отличился, когда делал предложение своей девушке Диларе Зинатуллиной.

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В своем аккаунте в Instagram счастливая невеста опубликовала первые кадры со свадьбы с рэпером. Торжество проходит в лучших российских традициях – так пара решила посмеяться с советского прошлого, которое до сих пор укоренилось в сознании у многих.

Пройдя выкуп невесты со всеми классическими заданиями, пара воссоединилась и отправилась на автомобиле Daewoo Lanos, увешанном шариками, в ЗАГС на роспись. Для мероприятия рэпер надел классический серый костюм, а невеста была в белом свадебном платье-бюстье с длинным шлейфом. Укладка с начесом и тиара прилагались.

После официальной церемонии Моргенштерн и Дилара пересели в лимузин. Как рассказал сам рэпер, это самый старый классический белый лимузин, который им удалось найти в службах проката.

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Своими нарядами по случаю свадьбы Моргенштерна впечатляли и гости. Ксения Собчак, которая выполняла роль тамады, для первой части мероприятия выбрала классический деловой костюм яркого кобальтового цвета от Roseville и туфли кофейного оттенка на маленьком каблуке Age of Innocence.

Для самой же вечеринки Собчак переоделась в ярко-желтое платье в стиле 90-х и туфли цвета металлик. Так ведущая обыгрывала образ дальней родственницы из Уфы. Прическу и макияж она сделала соответствующие.

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Ксения Собчак в образе дальней родственницы из Уфы
Ксения Собчак в образе дальней родственницы из Уфы / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Настя Ивлеева пришла на свадьбу в трауре. Звезда выложила сториз в своем Instagram, где запечатлела себя в черном образе – платье и вуали. Думаем так Настя хотела ответить желтой прессе, которая в последнее время только и пишет о ее разводе и страданиях за экс-супругом.

Настя Ивлеева на свадьбе Моргенштерна
Настя Ивлеева на свадьбе Моргенштерна / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Дилара с подружками невесты
Дилара с подружками невесты

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Смотрите в ролике про звездные свадьбы года:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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