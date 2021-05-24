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ТОП-7 самых обсуждаемых звездных образов с Billboard Music Awards-2021

Сегодня, 13:06

Вчера в американском театре Microsoft наградили талантливых исполнителей и музыкантов

В прошедшие выходные было на что посмотреть. В субботу мы болели за Go_A и наслаждались выступлениями других финалистов "Евровидения-2021". А уже в воскресенье следили за номинантами Billboard Music Awards — одной из крупнейших музыкальных премий США.

Рекордсменом церемонии стал The Weekend: он получил 10 из 16 наград, на которые был номинирован. Кроме того, не единожды прозвучали имена Тейлор Свифт и Габби Баррет. Вот только первая на Billboard Music Awards так и не появилась, а вторая сбила с толку своим платьем. Про ее образ, а также про запоминающиеся наряды других звездных гостей говорим дальше.

Фото: instagram.com/billboard

На "Оскар-2021" знаменитости оделись с ног до головы в золото, напомнив заветные статуэтки. Номинанты Billboard Music Awards недалеко ушли. Певица Габби Баррет появилась в пышном платье со шлейфом Nicolas Jebran, чем разделила своих поклонников на два лагеря.

Одни заметили, что роскошный наряд подчеркивает важность полученных ею премий и символизирует начало новой главы. Другие предположили, что Габби запуталась в шторах и не успела переодеться.

Фото: Getty Images

Еще одной поклонницей "золотого" тренда стала Приянка Чопра. В этот раз индийская красотка засветила не только декольте. Она выбрала полупрозрачное платье Dolce & Gabbana с высоким разрезом и широким металлическим поясом на талии. Как всегда, безупречно!

Фото: instagram.com/priyankachopra

Серебро на Billboard Music Awards пользовалось чуть меньшей популярностью. Его блеск пришелся по вкусу эпатажной певице Karol G. И если спереди силуэтное платье с вырезом на талии казалось более-менее приличным, то сзади…

Фото: instagram.com/karolg

Сложно поверить, но колумбийка оказалось не самой раскованной гостьей церемонии. Первое место забрала актриса Меган Фокс — девушка лауреата Billboard Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly. Жгучая брюнетка подчеркнула яркую внешность провокационным нарядом из новой коллекции Mugler. Вместо "красиво одета" правильнее сказать "красиво раздета".

Фото: instagram.com/billboard

Соригинальничала и Doja Cat. Она надела не платье и даже не классический костюм. Исполнительница сделала ставку на интересный комплект из микротопа с объемными рукавами и облегающих брюк-клеш Balmain. Прямо юная Круэлла де Виль.

Фото: instagram.com/dojacat

В похожем образе Valentino на красную дорожку вышла Алиша Кис. Полосатому принту она предпочла коралловый total и добавила такую же огромную накидку, как у Габби Баррет.

Фото: instagram.com/aliciakeys

Saweetie пофантазировала на тему эпохи рококо. Правда, вряд ли тогда можно было повстречать на балу такие яркие ткани. Хотя главным акцентом стал даже не цвет платья, а маникюр. Дорого, богато!

Фото: instagram.com/bbmas
Фото: instagram.com/saweetie

Также смотрите подборку сексуальных образов участниц "Евровидения-2021".

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