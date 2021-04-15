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ТОП-5 вещей, которые визуально уменьшат объемы

Сегодня, 14:51

Стилист советует одежду черного цвета компоновать с контрастными вещами, чтобы освежить образ

Если вы планируете примерить что-то новенькое этой весной или изменить представление об обычных вещах, которые уже есть в шкафу, тогда ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара готов вам в этом помочь.

Ильяс Сахтара
Ильяс Сахтара
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Возможно, в вашем гардеробе уже есть эти вещи, о которых рассказал стилист телеканала "Украина", но как их правильно носить и с чем лучше всего сочетать, вы узнаете из этой статьи. А если этих ТОП-5 вещей у вас все же нет, Ильяс Сахтара объяснил, почему такая одежда визуально меняет представление о фигуре.

Куртка-рубашка

Куртка-рубашка
Куртка-рубашка
Фото: Pinterest

Стильная и модная вещь, которая в тренде этой весной. Если вы хотите скрыть объемы, тогда выбирайте куртку-рубашку ниже линии бедра и даже ниже линии колена. На самом деле она может быть любой длины и подходить под что угодно: котоновые джинсы, юбку или классические брюки. Ее можно не застегивать, только завязать пояс и носить свободно. Если выбрать под нее белый топ, тогда вертикальная светлая полоска этого топа, которая появляется между бортами куртки-рубашки, визуально удлинит фигуру.

Юбка-миди бежевого цвета

Юбка-миди бежевого цвета
Юбка-миди бежевого цвета
Фото: Pinterest

Ее фишка в том, что она подходит под любой пиджак: красный, серый или белый. А длина миди делает образ более элегантным и скрывает недостатки фигуры. Можно выбрать юбку из кожзама. Этой весной такие вещи в тренде.

Красный комбинезон

Красный комбинезон
Красный комбинезон
Фото: Pinterest

"Женщина, которая носит красный цвет, знает, что она хочет", – сказал стилист канала "Украина" Ильяс Сахтара.

Выбирая комбинезон, обратите внимание на такие фишки. Длинный пояс визуально вытягивает силуэт. Укороченные штанины делают фигуру легче. А V-образная горловина удлиняет линию шеи и переносит акцент на верхнюю часть образа.

Двухслойная блуза (когда верхний слой ткани короче нижней).

Ассиметричная блуза
Ассиметричная блуза
Фото: Pinterest

Такой крой также помогает визуально удлинить фигуру. Блуза прекрасно смотрится с черной юбкой-карандашом и меняет представление о привычной черно-белой гамме: создается образ элегантной женщины, а не офисного работника.

Платье oversize

Платье oversize
Платье oversize
Фото: zara.com

Сегодня этим фасоном никого не удивишь, однако есть одна фишка, которая сделает образ более заметным. Дело в том, что чаще всего женщины выбирают черный или другой темный цвет, но тогда платье выглядит мешковато.

"Одежду черного цвета нужно компоновать с контрастными вещами, – пояснил ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ильяс Сахтара. – Найдите белую футболку с широкой горловиной, чтобы она выглядывала сверху где-то на 1-2 см. И тогда белая кайма освежит кожу лица и в целом весь образ".

Тренды в одежде этой весной – смотрите видео:

Тем временем Елена Зеленская показала, как носить главный цвет 2021.

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одежда стиль вещи
Источник: Сегодня
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