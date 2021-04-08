ТОП-5 вещей, которые должны быть в гардеробе современного мужчины

Стилист Илья Сахтара рассказал, какие вещи желательно иметь каждому мужчине

Теплые дни вот-вот настанут, поэтому пора обновить гардероб. Стилист телеканала "Украина" Илья Сахтара рассказал, какие вещи желательно иметь каждому мужчине, который хочет выглядеть стильно и современно.

Стилист Ильяс Сахтара Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Некоторым мужчинам трудно отказаться от привычных брюк и свитеров и выбрать что-то новое и стильное. Но когда-нибудь все же стоит начать менять свой гардероб. Что именно сегодня в тренде? Ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ильяс Сахтара предложил ТОП-5 вещей.

Брюки-карго Фото: Pinterest

У них свободный крой, есть несколько карманов, а снизу вставлена резинка. Брюки-карго подойдут мужчинам, которые ведут активный образ жизни и стремятся каждый день выглядеть по-разному.

Фишка: выбирайте светлые оттенки, которые освежают образ и делают его более стильным и модным. Например, песочный или бежевый.

Рубашка-куртка Фото: zara.com

Это "гибрид" двух вещей, которые часто выбирают мужчины. Почему бы тогда их не соединить? Под нее можно надеть футболку и носить расстегнутой.

Фишка: если у вас есть… небольшой животик, выбирайте светлую футболку, тогда вертикальная линия светлого цвета, которая будет видна между двумя бортами рубашки-куртки, визуально вытянет фигуру.

Рубашка oversize

Рубашка oversize Фото: Pinterest

Очень стильный в последнее время фасон, который помогает худощавым мужчинам выглядеть мужественнее благодаря oversize, а тем, у кого есть лишний вес, скрыть объемы.

Фишка: опять-таки выбирайте светлый цвет, потому что oversize темного цвета выглядят мрачно и мешковато. Под светлую рубашку такого фасона можно надевать темную футболку. Например, темно-серую футболку, а к ней светло-серые брюки-карго.

Укороченные брюки

Укороченные брюки Фото: asos.com

Этот фасон нам подарили скандинавы. Сегодня также модно подворачивать штанины. Благодаря укороченным или подвернутым штанинам ноги мужчины выглядят более сильными и… красивыми.

Фишка: мужчинам свойственно выбирать штаны на 1-2 размера больше. С укороченными брюками этот номер не пройдет, иначе вы будете выглядеть комично. Под такие брюки носите обувь без носков.

Разноцветные кроссовки

Разноцветные кроссовки Фото: Pinterest

Сегодня их носят в сочетании с одеждой разных стилей. Но что касается цвета, то обычно мужчины выбирают белый или черный. Обратите внимание на кроссовки, в дизайне которых есть хотя бы три цвета. Например, черный, голубой и желтый.

Фишка: гамма 1 темный + 2 светлых и ярких цвета = наилучший вариант. Яркие цвета (например, горчичный или оранжевый) создают настроение. Они динамичные, эмоциональные и заметные.

Смотрите программу "Місія: краса" по будням в 10:40 на телеканале "Украина".

Начало 4 сезона "Миссия красота" – смотрите видео:

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