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Трендовые сумки весны 2022 – аксессуары, в которые нужно инвестировать прямо сейчас

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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18 февраля, 12:23
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Рассказываем, на что не жалко потратить деньги хоть сегодня, потому что это гарантировано будет стильная покупка
Самые модные сумки 2022 года
Самые модные сумки 2022 года / Фото: Vogue

Мы уже обсуждали ТОП-5 главных трендов в одежде весны-лета 2022. Но если сезонные вещи вы пока не рискуете покупать, тогда на сумки можно смело тратить деньги. Рассказываем о самых модных моделях 2022 года.

Ничто так не поднимает настроение, как роскошный аксессуар в руках, который может не просто дополнить образ, но и стать главной фишкой вашего лука. А главные тренды сумок 2022 года призваны вдохнуть новую жизнь в любой наряд, поэтому не стоит ждать, когда потеплеет, ведь многие магазины уже снабжены последними новинками.

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От блестящих сумок для вечеринок до шикарных силуэтов "ведер" — подиумы SS22 были полны аксессуаров на любой вкус и случай: вязанные крючком, плетеные, украшенные деталями, большие и другие. Давайте рассмотрим самые модные из них поближе.

Самые модные сумки 2022 года

Ведро

В этом году в список самых желанных входит сумка-ведро. Классический силуэт несколько раз появлялся на подиумах, и он настолько же практичен, насколько и шикарен. Несмотря слишком компактный вид, большинство сумок-ведер довольно вместительны внутри, поэтом нельзя пожаловаться на их непрактичность. Для более элегантной эстетики выбирайте современные структурированные стили, как у Michael Kors.

Michael Kors Collection, весна-лето 2022
Michael Kors Collection, весна-лето 2022 / Фото: vogue.ua

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Выбор редакции:

Женская сумка-ведро Pratesi Secchiello Bruce за 6 114 грн
Женская сумка-ведро Pratesi Secchiello Bruce за 6 114 грн / Фото: 7bags.com.ua/

Сумка KARL LAGERFELD за 6 612 грн
Сумка KARL LAGERFELD за 6 612 грн / Фото: KARL

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"Праздничные"

Поскольку сумки были, мягко говоря, бесполезными во время самоизоляции, сейчас хочется оторваться и побаловать себя. Подиумы Недели моды были завалены эффектными сумками для вечеринок, которые излучали блеск и гламур. От украшенных стразами до металлизированной отделки — мы больше не храним эти яркие украшения для "того самого дня", потому что научились жить здесь и сейчас.

Lanvin, весна-лето 2022
Lanvin, весна-лето 2022 / Фото: vogue.ru

Выбор редакции:

Сумка RODO за 17 211 грн
Сумка RODO за 17 211 грн / Фото: symbol.ua

Сумка Jimmy Choo за 20 650 грн
Сумка Jimmy Choo за 20 650 грн / Фото: tsum.ua

Большие

Если вы любите путешествовать налегке, вам повезло: сумка большого размера снова в моде, поэтому можно всегда носить все самое важное с собой и отправиться в путешествие всего с одной сумкой. Действительно, более удобной сумки еще мир не придумал. Особенно актуальна такая модель для девушки, офис которой находится там, где находится она: можно носить с собой ноутбук, сменную обувь, куртку, уже молчим о косметичке и других мелочах.

Bottega Veneta, весна-лето 2022
Bottega Veneta, весна-лето 2022 / Фото: vogue.ru

Выбор редакции:

Сумка-тоут SAINT LAURENTза 35 683 грн
Сумка-тоут SAINT LAURENTза 35 683 грн / Фото: symbol.ua

Силуэтные

Еще привлекали внимание на подиумах Недели моды изогнутые линии в виде полумесяца или других нестандартных форм, например, кабуры для револьвера. Стильный и современный дизайн, вдохновленный 90-ми годами, быстро разбавит любой образ. Чистые линии и гладкий внешний вид популярный как среди минималистов, так и среди эксцентричных модников.

Yuhan Wang, весна-лето 2022
Yuhan Wang, весна-лето 2022 / Фото: vogue.ru

Выбор редакции:

Сумка RED VALENTINO за 7 547 грн
Сумка RED VALENTINO за 7 547 грн / Фото: Valentino

Сумка COPERNI за 9 240 грн
Сумка COPERNI за 9 240 грн / Фото: Helen Marlen

Детализированные

Цепочки, подвески, перья, другие детали — все это идеально подходит, чтобы придать простым формам дополнительную остроту. И не нужно слишком далеко отклоняться от ваших любимых дизайнов с этой маленькой добавленной деталью.

Детали цепочки существуют уже некоторое время, и тенденции к золоту, серебру и пластиковой фурнитуре сильнее, чем когда-либо, в 2022 году. чистый силуэт в нейтральных тонах или ярких цветах.

— говорит стилист Карен Уильямс.

Blumarine, весна-лето 2022
Blumarine, весна-лето 2022 / Фото: vogue.ru

Выбор редакции:

Сумка KARL LAGERFELD за 6 324 грн
Сумка KARL LAGERFELD за 6 324 грн / Фото: KARL

Сумка с перьями The Attico за 21 938 грн
Сумка с перьями The Attico за 21 938 грн / Фото: farfetch.com

Вязанные

Вязание крючком вещи, и не только сумки, — огромный тренд 2022 года, так что побалуйте себя. Этот богемный стиль — верный способ добавить вашему образу летнего настроения. Он заставляет нас мечтать о фестивалях и пляжных днях. Цвета радуги и забавная окантовка — смелый и эклектичный образ в духе 70-х. Оставьте остальную часть своего наряда простой и носите ее с мамиными джинсами, позволяя сумке быть в центре внимания.

Marine Serre, весна-лето 2022
Marine Serre, весна-лето 2022 / Фото: vogue.ru

Выбор редакции:

Сумка-мессенджер ERMANNO SCERVINO за 58 328 грн
Сумка-мессенджер ERMANNO SCERVINO за 58 328 грн / Фото: symbol.ua

Сумка-тоут в технике кроше Dolce & Gabbana за 36 880 грн
Сумка-тоут в технике кроше Dolce & Gabbana за 36 880 грн / Фото: farfetch.com

Напомним, что украинские студенты продают модные вещи, созданные бабушками: балаклавы, рукавички, шоперы, кофты, носки и сумки ручной работы.

Также вам понравится не то сумка, не то майка Marni за 11 тыс. грн. Модный бренд нашел способ превратить классический аксессуар во что-то нетипичное и особенное.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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