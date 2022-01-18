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Телохранитель Карла Лагерфельда выпустит одежду для бренда кутюрье – смотрите первые фото

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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18 января, 14:25
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Будучи доверенным лицом гения более 20 лет, Себастьян Жондо настолько вдохновился, что готов представить миру свой дизайнерский талант
Телохранитель Лагерфельда стал дизайнером Karl Lagerfeld
Телохранитель Лагерфельда стал дизайнером Karl Lagerfeld / Фото: Коллаж: Сегодня

Имя таинственного дизайнера Карла Лагерфельда, ушедшего из жизни 3 года назад, продолжает жить, пока процветает его детище – бренд Karl Lagerfeld. К счастью, марка не теряет популярность благодаря преданным последователям дела легендарного маэстро, который привил всему своему окружению чувство прекрасного. Так, даже телохранитель модельера стал дизайнером спортивной линейки Karl Lagerfeld, сообщает издание WWD.

Телохранитель и личный помощник Карла Лагерфельда, Себастьян Жондо, стал одним из дизайнеров Karl Lagerfeld. Мужчина создаст спортивную линейку для бренда под названием Rue St. Guillaume Menswear Athleisure, и уже в июле 2022 коллекция поступит в продажу.

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Себастьян Жондо займется разработкой спортивной линейки бренда Karl Lagerfeld
Себастьян Жондо займется разработкой спортивной линейки бренда Karl Lagerfeld / Фото: KARL

С детства Себастьян, который знаком с Карлом с 15 лет, активно занимался спортом. Юного парня смущало, как в одной спортивной сумке могут смешиваться одежда с кроссовками. Поэтому Жандо придумал свой дизайн аксессуара трапециевидной формы с индивидуальным карманом на молнии. Эта сумка станет одной из 16 предметов, которые и будут представлены в новой спортивной коллекции бренда Karl Lagerfeld.

Когда я думаю об одежде, то хочу, чтобы она выглядела великолепно, но в то же время она должна быть функциональной. Я думаю, что Карл гордился бы мною.

— поделился Себастьян Жондо.

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Себастьян Жондо займется разработкой спортивной линейки бренда Karl Lagerfeld
Себастьян Жондо займется разработкой спортивной линейки бренда Karl Lagerfeld / Фото: KARL

Помимо спортивной сумки, в коллекцию дизайнера вошли ветровки, спортивные штаны, толстовки, футболки, шорты с потайным карманом и многофункциональные бомберы.

Себастьян Жондо займется разработкой спортивной линейки бренда Karl Lagerfeld
Себастьян Жондо займется разработкой спортивной линейки бренда Karl Lagerfeld / Фото: KARL

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Цены на вещи из дебютной линейки Себастьяна Жондо будут колебаться от $ 100 до $ 250 (от 2800 до 7000 грн).

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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