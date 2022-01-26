Teen Vogue посвятили обложку Вирджилу Абло и рассказали, что он сделал для моды

Портрет художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton написал ганский художник Отис Кваме Кье Куайко

Teen Vogue посвятили обложку Вирджилу Абло / Фото: Коллаж: Сегодня

Художественный руководитель мужской линии Louis Vuitton и основатель бренда Off-White Вирджил Абло умер 28 ноября 2021 года после двухлетней борьбы с редкой формой рака. Индустрия моды замерла, ведь он сделал для нее то, что раньше казалось невозможным. Издание Teen Vogue посвятило новую обложку знаменитому дизайнеру.

Сестринское издание модного журнала Vogue не просто выпустило специальную январскую обложку, но и собрало воспоминания тех, кто знал и работал с Вирджилом Абло. Портрет легендарного модельера написал ганский художник Отис Кваме Кье Куайко.

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Teen Vogue посвятили обложку Вирджилу Абло / Фото: Vogue

Возможно, важнее всего то, что Абло заставил измениться тех, кого индустрия в целом может воспринимать всерьез. Он был молодым чернокожим парнем, нарушившим все правила и повлиявшим на целое поколение своим инстинктивным талантом.

Он был "воротами" для всей культуры.

— заявил Кервин Фрост, работавший с Абло.

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Верный своим корням, Абло создал свою марку Off-White, которая не была типичным люксом — это был бренд уличной одежды высокой моды и новый жанр в мире роскоши.

Teen Vogue напомнили, что Вирджил Абло сделал для индустрии моды / Фото: Vogue

Название Off-White было создано не просто так. Оно "определяло серую область между черным и белым". На самых ранних этапах Off-White в значительной степени полагались на смелую промышленную графику в виде стрелок и пешеходных переходов, похожую на вывески, которые можно увидеть в городах. По мере роста бренда Абло расширил ассортимент и изменил эстетику, сделав ее более изысканной.

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Абло "проник" в мир высокой моды, в мир, который "не был создан для него". Его присутствие в мире высокой моды затем заставило индустрию более серьезно относиться к уличной одежде, черному стилю и другим молодым чернокожим дизайнерам.

— рассказал Ария Хьюз, заместитель редактора по стилю журнала Complex Magazine.

Teen Vogue напомнили, что Вирджил Абло сделал для индустрии моды / Фото: Vogue

Teen Vogue напомнили, что Вирджил Абло сделал для индустрии моды / Фото: Vogue

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