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7 cвадебных трендов весны 2022, от которых мы без ума

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
11 октября, 15:52
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Чепцы вместо фаты, черные ленты и сексуальные разрезы. Собрали для вас главные тренды свадебной моды предстоящей весны, которые захочет примерить каждая невеста
Свадебные тренды весна 2022
Свадебные тренды весна 2022 / Фото: runway360.cfda.com

В прошлом году пандемия и локдауны нарушили свадебные планы многих пар. В настоящее время влюбленные наслаждаются появившейся возможность отпраздновать день любви и преданности. Чего только стоит бракосочетание Моргенштерна.

В свою очередь дизайнеры и модные бренды рады представить свои последние коллекции праздничных нарядов на Неделе свадебной моды, которая прошла в Нью-Йорке.

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Мы посмотрели все свадебные коллекции и выбрали 7 важных трендов весны 2022.

Маленькая черная деталь

Разнообразные цветовые решения в нарядах невесты всегда были популярны. В этом сезоне дизайнеры решили добавить некую нотку смелости, украсив белоснежные наряды черной деталью. Такой элегантный акцент добавит образу контрастности и очаровательности.

Scorcesa SS 2022
Scorcesa SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

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Scorcesa SS 2022
Scorcesa SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Пышные рукава

Длинные рукава с буфами и рукава-фонарики – хит нового сезона. Эти детали всевозможных форм были представлены почти в каждой коллекции. Ниспадающие, пышные или каскадные, все они подчеркнут простые силуэты и добавят образу романтичности.

Kaviar Gauche SS 2022
Kaviar Gauche SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

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Halfpenny London SS 2022
Halfpenny London SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Корсеты

Дизайнеры свадебных платьев, как и все мы, поддались влиянию сериала "Бриджертоны". Корсеты, отсылающие к эпохе регентства, стали новым модным трендом будущей весны.

Nadia Manjarrez Studio SS 2022
Nadia Manjarrez Studio SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Ines di Santo SS 2022
Ines di Santo SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Разрезы

Самая сексуальная тенденция 2021 и 2022 года. Дизайнеры предлагают нам открывать больше частей тела на всеобщее обозрение. Бренды свадебных платьев вторят им и показывают свои варианты самого красивого платья в жизни каждой девушки.

Выбирайте варианты на свое усмотрение: разрезы до бедра, глубокие вырезы декольте или оголенная спина.

Ines di Santo SS 2022
Ines di Santo SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Halfpenny London SS 2022
Halfpenny London SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Мини

Платья невесты, открывающие длинные стройные ноги, сведут с ума не только жениха, но и всех приглашенных на свадьбу мужчин. Обратите внимание на оригинальные фасоны. Например, с удлиненными шлейфами, рукавами-фонариками либо с корсетами.

Nadia Manjarrez Studio SS 2022
Nadia Manjarrez Studio SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Judith Rae SS 2022
Judith Rae SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Брюки

Брючные костюмы вместо традиционного платья невесты давно не новость. Весной 2022 года дизайнеры предлагают надевать классические белые смокинги вместе с ажурными шелковыми блузами. Прямые силуэты брюк и скинни лучше отложить подальше, а выбирать форму клеш. Идеальным сочетанием станет замена пиджака на блузоны.

Kaviar Gauche SS 2022
Kaviar Gauche SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Yolan Cris SS 2022
Yolan Cris SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Вместо фаты

Вместо привычного аксессуара выбирайте небанальные варианты. Веночки, ленты, банты, платки и чепцы, переходящие в кейпы, повязки, как у Эди Седжвик и ободки. Неотъемлемый атрибут классического образа невесты уже давно претерпел массу изменений.

Reem Acra SS 2022
Reem Acra SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

Nadia Manjarrez Studio SS 2022
Nadia Manjarrez Studio SS 2022 / Фото: runway360.cfda.com

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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