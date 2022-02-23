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Стразы на глазах – новый тренд весны 2022, вдохновленный коллекцией Simone Rocha

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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23 февраля, 11:17
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Бьюти-эксперты говорят, что весной этот тренд начнет набирать особую популярность прежде всего среди зумеров
Стразы на глазах – новый тренд весны 2022
Стразы на глазах – новый тренд весны 2022 / Фото: Vogue

Ранее мы рассказывали, что модно у миллениалов и зумеров в феврале по версии Lyst. А теперь поговорим о бьюти-тренде, который вскоре овладеет всеми модниками — стразы, жемчуг и пайетки на глазах.

На создание своей новой коллекции Симон Роша вдохновилась ирландской страшной сказкой о четырех дочках и сынах короля, которых ревнивая мачеха превратила в лебедей.

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Стразы на глазах – новый тренд весны 2022
Стразы на глазах – новый тренд весны 2022 / Фото: Vogue

Это действительно старая сказка, которую знают все в Ирландии. Дети стали лебедями на девятьсот лет в трех разных озерах. А когда они вернутся к человеческому виду, они умрут. Я начала создавать коллекцию, основываясь на этом рассказе.

— говорит дизайнер.

Стразы на глазах – новый тренд весны 2022
Стразы на глазах – новый тренд весны 2022 / Фото: Vogue

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Поэтому неудивительно, что платья напоминают своими абстрактными формами крылья лебедей, а макияж моделей исполнен с использованием кристаллов и других бьюти-акцентов, которые в результате по форме очень напоминают глаза птицы.

Стразы на глазах – новый тренд весны 2022
Стразы на глазах – новый тренд весны 2022 / Фото: Vogue

Мне всегда нравилась идея, что косметику носят как модный аксессуар и что это просто продолжение вашей индивидуальности. В этом сезоне я воспринял это буквально. Обычно на показе Симоны так много украшений и аксессуаров, но этот был более сдержанным, поэтому мы решили, что макияж сам по себе станет аксессуаром.

— рассказал визажист показа Томас де Клайвер.

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Стразы на глазах – новый тренд весны 2022
Стразы на глазах – новый тренд весны 2022 / Фото: Vogue

Из-за того, что украшения на лицах достаточно крупные, мастер не использовал других мейкап-приемов из декоративной косметики. И даже тональный крем Томас смешал с обычным увлажняющим кремом, чтобы придать коже чистый и свежий вид.

Стразы на глазах – новый тренд весны 2022
Стразы на глазах – новый тренд весны 2022 / Фото: Vogue

Стразы на глазах – новый тренд весны 2022
Стразы на глазах – новый тренд весны 2022 / Фото: Vogue

Дополнила такой бьюти-образ стилист по волосам Синдия Харви сдержанными прическами, а тему озера поддержала с помощью нейл-арта.

Стразы на глазах – новый тренд весны 2022
Стразы на глазах – новый тренд весны 2022 / Фото: Vogue

Бьюти-эксперты утверждают, что весной стразы, жемчуг и другие акценты на глазах будут очень популярны. Зумеры начтут использовать этот трюк как в дневном, так и в вечернем макияже с разной вариацией.

Напомним, что ранее мы писали 5 причин, почему стоит отказаться от гель-лака.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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