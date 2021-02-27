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Как украшать коктейли, чтобы сделать их инстаграмными

Сегодня, 12:22

Собрали несколько референсов для эстетического наслаждения

В моду уже давно вернулись посиделки с друзьями дома за бокальчиком чего-нибудь крепенького. Дегустация в барах обходится довольно дорого, да и карантин никто не отменял. Если хочется вкусного, красивого и с градусом — разнообразьте свои привычки. Научитесь делать модные коктейли дома. А также не только их пить, но еще и стильно украшать, подчеркнув содержимое напитка.

Мы собрали несколько референсов в одном материале как украсить коктейль эстетично. К тому же, один из них идеально дополнит ленту вашего профиля в Instagram. Надеемся, вы в тренде!?

Немного зелени и пространства

Такой референс украшения подойдет вам, если вы собираетесь пить напитки с бокалов похожей формы, как на фото. Только в этом случае минималистичная флора удачно дополнит коктейль.

Акцент на пространстве и минимизации декорации
Акцент на пространстве и минимизации декорации
Фото: Pinterest

Здесь главное – не переборщить. Лучше минимум зелени, но максимум пространства. Одной веточки достаточно, чтобы передать настроение вечеринки в одном бокале.

Например, можете попробовать свежий розмарин...

Акцент на пространстве и минимизации декорации
Акцент на пространстве и минимизации декорации
Фото: Pinterest

... или другую зелень, которая найдется под рукой!

Акцент на пространстве и минимизации декорации
Акцент на пространстве и минимизации декорации
Фото: Pinterest

Согласитесь, выглядит просто, но одновременно дорого и эстетично!

Важно помнить: украшение, которое мешает пить коктейль, – это неудавшееся украшение.

Делаем акцент на сладкой вате

Этот вариант идеален, если на вечеринке планируете пить вино или шампанское. Потому сладкая вата прекрасно дополнит бокал сухого или с пузырьками. И вино уже будет восприниматься не таким консервативным и сдержанным, а стильным!

Сочетание сладкой ваты и алкоголя
Сочетание сладкой ваты и алкоголя
Фото: Pinterest

Вы также можете использовать не только вату, но и попробовать посыпать поверх нее съедобные украшения.

Сочетание сладкой ваты и алкоголя
Сочетание сладкой ваты и алкоголя
Фото: Pinterest

Минимизируем фрукты – дополняем коктейль

Фрукты всегда были дополнением таких популярных коктейлей как "Апероль", "Маргарита", и даже к обычной текиле бонусом идет лайм. Воспользуйтесь ими также на домашних вечеринках.

Минимум фруктов для "вау" эффекта
Минимум фруктов для "вау" эффекта
Фото: Pinterest

Выбирайте фрукты на свой вкус и, учитывая рецептуру коктейля, колористику. Здесь главное – не переборщить. У себя дома вы бармен, у которого нет барной карты, но есть фантазия и ассортимент любимых напитков.

Минимум фруктов для "вау"-эффекта
Минимум фруктов для "вау"-эффекта
Фото: Pinterest

Поэтому тестируйте различные дизайны с фруктами и выбирайте лучшие сочетания.

Декорируем лентами – делаем бокал интереснее

Если вы любите минимализм и верхнюю часть коктейля не хотите украшать, то это отличный вариант для вас. Воспользуйтесь лентой, сделайте акцент на ножке бокала!

Акцент на нижней части бокала
Акцент на нижней части бокала
Фото: Pinterest

Можете взять минималистичную ленту, или же выберите интересные интерпретации. По желанию можете добавить оригинальную надпись к ленте.

Акцент на нижней части бокала
Акцент на нижней части бокала
Фото: Pinterest

Такой подход будет удачным, если вы делаете тематический праздник. Например, как 8 Марта!

Меньше бокалов – больше оригинальности

А если вы из тех, кому пить с бокалов уже надоело, то воспользуйтесь тематическими бутылочками. Согласитесь, выглядит интересно! А за счет разного вида трубочек коктейль получится еще более оригинальным.

Коктейли в оригинальных бутылках
Коктейли в оригинальных бутылках
Фото: Pinterest

Выбирайте тандем, учитывая напиток, колористику вечеринки и настроение.

Спойлер: ваши друзья оценят, если добавите надписи на эти же бутылочки.

Коктейли в оригинальных бутылочках
Коктейли в оригинальных бутылочках
Фото: Pinterest

Например, сделайте персональные коктейли с именем, шутками, которые понимаете только вы, или предсказаниями.

Ранее мы рассказывали, что пьет Елизавета II.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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