Как украшать коктейли, чтобы сделать их инстаграмными
Собрали несколько референсов для эстетического наслаждения
В моду уже давно вернулись посиделки с друзьями дома за бокальчиком чего-нибудь крепенького. Дегустация в барах обходится довольно дорого, да и карантин никто не отменял. Если хочется вкусного, красивого и с градусом — разнообразьте свои привычки. Научитесь делать модные коктейли дома. А также не только их пить, но еще и стильно украшать, подчеркнув содержимое напитка.
Мы собрали несколько референсов в одном материале как украсить коктейль эстетично. К тому же, один из них идеально дополнит ленту вашего профиля в Instagram. Надеемся, вы в тренде!?
Такой референс украшения подойдет вам, если вы собираетесь пить напитки с бокалов похожей формы, как на фото. Только в этом случае минималистичная флора удачно дополнит коктейль.
Здесь главное – не переборщить. Лучше минимум зелени, но максимум пространства. Одной веточки достаточно, чтобы передать настроение вечеринки в одном бокале.
Например, можете попробовать свежий розмарин...
... или другую зелень, которая найдется под рукой!
Согласитесь, выглядит просто, но одновременно дорого и эстетично!
Важно помнить: украшение, которое мешает пить коктейль, – это неудавшееся украшение.
Этот вариант идеален, если на вечеринке планируете пить вино или шампанское. Потому сладкая вата прекрасно дополнит бокал сухого или с пузырьками. И вино уже будет восприниматься не таким консервативным и сдержанным, а стильным!
Вы также можете использовать не только вату, но и попробовать посыпать поверх нее съедобные украшения.
Фрукты всегда были дополнением таких популярных коктейлей как "Апероль", "Маргарита", и даже к обычной текиле бонусом идет лайм. Воспользуйтесь ими также на домашних вечеринках.
Выбирайте фрукты на свой вкус и, учитывая рецептуру коктейля, колористику. Здесь главное – не переборщить. У себя дома вы бармен, у которого нет барной карты, но есть фантазия и ассортимент любимых напитков.
Поэтому тестируйте различные дизайны с фруктами и выбирайте лучшие сочетания.
Если вы любите минимализм и верхнюю часть коктейля не хотите украшать, то это отличный вариант для вас. Воспользуйтесь лентой, сделайте акцент на ножке бокала!
Можете взять минималистичную ленту, или же выберите интересные интерпретации. По желанию можете добавить оригинальную надпись к ленте.
Такой подход будет удачным, если вы делаете тематический праздник. Например, как 8 Марта!
А если вы из тех, кому пить с бокалов уже надоело, то воспользуйтесь тематическими бутылочками. Согласитесь, выглядит интересно! А за счет разного вида трубочек коктейль получится еще более оригинальным.
Выбирайте тандем, учитывая напиток, колористику вечеринки и настроение.
Спойлер: ваши друзья оценят, если добавите надписи на эти же бутылочки.
Например, сделайте персональные коктейли с именем, шутками, которые понимаете только вы, или предсказаниями.
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