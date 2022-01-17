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От первой леди США до иконы стиля: 15 лучших образа Мишель Обамы

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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17 января, 10:00
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Примерная жена, мать, лидер мнения для миллионов людей на планете и, ко всему, икона моды. Рассказываем, как супруге Барака Обамы удалось стать одной из самых модных женщин в истории
Стиль Мишель Обамы
Стиль Мишель Обамы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 17 января, супруге 44-го президента США Мишель Обаме исполнилось 58 лет. Мы не устаем вдохновляться одной из самых влиятельных и в тоже время обаятельных и стильных женщин мира.

Мало кто знает, но Мишель потомок темнокожих рабов. Она стала первой в истории Первой леди США афроамериканского происхождения. Но, в первую очередь она профессиональный юрист. Задолго до знакомства с Бараком, Мишель закончила Принстонский университет и Гарвардскую юридическую школу, она сумела сделать карьеру в юриспруденции и общественной работе в родном Чикаго. Уже в 30 лет она была заместителем комиссара Чикаго по развитию и планированию, а также занимала должность вице-президента по внешней политике в Академическом медицинском центре при Чикагском университете.

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Мишель Обама
Мишель Обама / Фото: vogue.ua

После избрания Барака Обамы, Мишель активно занялась социальной работой. В своих речах она не раз призывала о необходимости тратить госсредства не на войну, а на здравоохранение и защиту детей.

Для женщин всего мира Мишель Обама стала настоящей ролевой моделью. Ей удается не только запускать успешные проекты, бороться с социальным и расовым неравенством, но и эффектно выглядеть. Мишель ведет здоровый образ жизни, выступая за ежедневные физические нагрузки и правильное питание. А ее гардероб заслуживает отдельного внимание.

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Мишель и Барак Обама с дочерьми, март 2016
Мишель и Барак Обама с дочерьми, март 2016 / Фото: vogue.ua

Мишель с легкостью носит джинсы и футболки, строгие костюмы и экстравагантные наряды. Став первой леди Америки, она заменила деловые костюмы на конфетные платья и жакеты в стиле 50-х, уютные кардиганы и туфли-лодочки на невысоком каблуке.

Мишель Обама
Мишель Обама / Фото: vogue.ua

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Что интересно, но подстраивать свой гардероб под протокол Мишель не собиралась. Яркие цвета, экстравагантные детали, платья с открытыми плечами и вовсе изменили мнение людей во всем мире о том, каким должен быть образ идеальной первой леди.

Мишель и Барак Обама
Мишель и Барак Обама / Фото: vogue.ua

Чего только стоит ее выход на презентации мемуаров "Становление", куда она пришла в умопомрачительном наряде Balenciaga — золотых ботфортах-чулках и ярко-желтом платье с разрезом.

Сара Джессика Паркер и Мишель Обама
Сара Джессика Паркер и Мишель Обама / Фото: vogue.ua

В прессе стиль Мишель и ее работу часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Мы выбрали лучшие образы невероятной женщины, с которой хочется брать пример.

Мишель Обама в наряде от Sergio Hudson
Мишель Обама в наряде от Sergio Hudson / Фото: instagram.com/sergiohudson

Барак и Мишель Обама
Барак и Мишель Обама / Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

Мишель Обама в черном комбинезоне, расшитом золотистым бисером
Мишель Обама в черном комбинезоне, расшитом золотистым бисером / Фото: Getty Images

Мишель Обама в брючном костюме розового цвета
Мишель Обама в брючном костюме розового цвета / Фото: AFP

Мишель Обама в Техасе
Мишель Обама в Техасе / Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

Мишель Обама на презентации книги "Становление"
Мишель Обама на презентации книги "Становление" / Фото: vogue.ua

Мишель Обама в платье Self-Portait
Мишель Обама в платье Self-Portait / Фото: vogue.ua

Мишель Обама в платье дизайна украинки Натальи Коваль
Мишель Обама в платье дизайна украинки Натальи Коваль / Фото: vogue.ua

Мишель Обама в Schiaparelli
Мишель Обама в Schiaparelli / Фото: vogue.ua

Читайте также: Что будет носить Джилл Байден на посту первой леди США: сравниваем ее стиль с Меланией и Мишель

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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