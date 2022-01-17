От первой леди США до иконы стиля: 15 лучших образа Мишель Обамы

Примерная жена, мать, лидер мнения для миллионов людей на планете и, ко всему, икона моды. Рассказываем, как супруге Барака Обамы удалось стать одной из самых модных женщин в истории

Стиль Мишель Обамы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 17 января, супруге 44-го президента США Мишель Обаме исполнилось 58 лет. Мы не устаем вдохновляться одной из самых влиятельных и в тоже время обаятельных и стильных женщин мира.

Мало кто знает, но Мишель потомок темнокожих рабов. Она стала первой в истории Первой леди США афроамериканского происхождения. Но, в первую очередь она профессиональный юрист. Задолго до знакомства с Бараком, Мишель закончила Принстонский университет и Гарвардскую юридическую школу, она сумела сделать карьеру в юриспруденции и общественной работе в родном Чикаго. Уже в 30 лет она была заместителем комиссара Чикаго по развитию и планированию, а также занимала должность вице-президента по внешней политике в Академическом медицинском центре при Чикагском университете.

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Мишель Обама / Фото: vogue.ua

После избрания Барака Обамы, Мишель активно занялась социальной работой. В своих речах она не раз призывала о необходимости тратить госсредства не на войну, а на здравоохранение и защиту детей.

Для женщин всего мира Мишель Обама стала настоящей ролевой моделью. Ей удается не только запускать успешные проекты, бороться с социальным и расовым неравенством, но и эффектно выглядеть. Мишель ведет здоровый образ жизни, выступая за ежедневные физические нагрузки и правильное питание. А ее гардероб заслуживает отдельного внимание.

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Мишель и Барак Обама с дочерьми, март 2016 / Фото: vogue.ua

Мишель с легкостью носит джинсы и футболки, строгие костюмы и экстравагантные наряды. Став первой леди Америки, она заменила деловые костюмы на конфетные платья и жакеты в стиле 50-х, уютные кардиганы и туфли-лодочки на невысоком каблуке.

Мишель Обама / Фото: vogue.ua

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Что интересно, но подстраивать свой гардероб под протокол Мишель не собиралась. Яркие цвета, экстравагантные детали, платья с открытыми плечами и вовсе изменили мнение людей во всем мире о том, каким должен быть образ идеальной первой леди.

Мишель и Барак Обама / Фото: vogue.ua

Чего только стоит ее выход на презентации мемуаров "Становление", куда она пришла в умопомрачительном наряде Balenciaga — золотых ботфортах-чулках и ярко-желтом платье с разрезом.

Сара Джессика Паркер и Мишель Обама / Фото: vogue.ua

В прессе стиль Мишель и ее работу часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Мы выбрали лучшие образы невероятной женщины, с которой хочется брать пример.

Мишель Обама в наряде от Sergio Hudson / Фото: instagram.com/sergiohudson

Барак и Мишель Обама / Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

Мишель Обама в черном комбинезоне, расшитом золотистым бисером / Фото: Getty Images

Мишель Обама в брючном костюме розового цвета / Фото: AFP

Мишель Обама в Техасе / Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

Мишель Обама на презентации книги "Становление" / Фото: vogue.ua

Мишель Обама в платье Self-Portait / Фото: vogue.ua

Мишель Обама в платье дизайна украинки Натальи Коваль / Фото: vogue.ua

Мишель Обама в Schiaparelli / Фото: vogue.ua

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