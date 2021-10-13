Эпик фейл или модный колор-блокинг: Виктория Бекхэм учит, как одеться в стиле светофора

Звезда появилась на улицах Нью-Йорка в одежде ярких расцветок. Мнения поклонников и модных критиков разделились

Викторию сравнили со светофором и Рональдом Макдональдом / Фото: Getty Images

Виктория Бекхэм, модные уроки которой мы не перестаем повторять, впечатлила поклонников новым образом. Дизайнер надела одежду сразу несколько ярких оттенков, ознаменовав эру возвращения стиля 2010-х – колор-блок.

Виктория известна своими деловыми образами в сдержанных оттенках. Вчера же бизнесвумен сфотографировали папарацци в Нью-Йорке по дороге на съемки шоу Good Morning America. Бекхэм надела желтые брюки-клеш и красный джемпер из новой коллекции собственного бренда. Образ Вики дополнила ярко-зеленой сумкой Bottega Veneta и солнцезащитными очками.

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Виктория Бекхэм в Нью-Йорке по дороге на съемки шоу Good Morning America / Фото: Getty Images

Стилисты разошлись в похвалах, а модные критики начали вспоминать стиль колор-блокинг, который был популярен в 2010-х и подразумевал образы, в которых комбинировались всевозможные яркие цвета.

Тогда в тренде были сочетания желтого, фиолетового, зеленого и красного. Хотят тенденция очень быстро стала популярна у модниц во всем мире, о ней также быстро и забыли. Сейчас стиль колор-блок постепенно возвращается, как это видно в коллекциях сезона весна-лето 2022.

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Конечно, не все поклонники оценили модный выход Виктории Бекхэм. Многие начали сравнивать ее образ со светофором. Виктория шутку оценила, и сама сравнила свой лук с образом мистера Макдональда.

Виктория Бекхэм опубликовала веселый снимок в своем Instagram / Фото: instagram.com/victoriabeckham