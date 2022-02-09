Совершенна до кончиков пальцев: 16 лучших идей педикюра на День святого Валентина

Мы за то, чтобы 14 февраля вы выглядели сногсшибательно со всех сторон в прямом смысле этих слов

Какой педикюр сделать на День святого Валентина 2022 / Фото: Инстаграм

День влюбленных все ближе, а времени на подготовку к нему меньше. И мы уже разобрались, какой маникюр сделать на 14 февраля. Пора подобрать стильный дизайн педикюра.

Маникюр — само собой, но еще на День Святого Валентина 2022 не менее важен педикюр. Если вы давно находитесь в отношениях, между вами уже есть все, что имеет место быть в отношениях двух пылких влюбленных людей — тогда вы понимаете, чем закончится вечер 14 февраля.

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А чтобы выглядеть максимально роскошно в буквальном смысле до кончиков пальцев — предлагаем крутые варианты дизайна.

Самый красивый дизайн педикюра на День влюбленных 2022

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