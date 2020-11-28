Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"
Узнайте, какие бренды прокручивают аферы со скидками
Black Friday для шопоголика — звездный час! Потому что он может приобрести крутую вещь по бешеной скидке, иногда даже брендовую. Но, к сожалению, этот шопоголик, о котором я написала, точно не из Украины.
Почему — спросите вы? Все просто: в столице заявленные скидки до 80% и выше не всегда реальны. А в большинстве случаев они специально накануне завышены. Все для эффекта "выгодного" прайса со скидкой в Черную пятницу. Сами знаете, как это действует.
Именно поэтому я посетила известные магазины Киева, чтобы проверить, где есть псевдо скидки.
Стартовала с Эльдорадо, где сейл начался еще 23 ноября.
Я выбрала нишу смартфонов, на них скидка до 32%. Почему именно они? Потому что новенький Iphone 12 таки мотивировал проследить, изменится его прайс в ЧП (Черную пятницу) или нет. Но когда увидела цену, то сразу расстроилась.
Не спрашивайте, почему, а просто найдите общее на этих двух скриншотах.
Да, вам не показалось, прайс одинаковый. Первый создан 19 ноября, а второй — 23 ноября. А где тогда обещанная скидка?
Поехали дальше. А чтобы продать больше Samsung Galaxy S20 продавцы использовали прием манипуляции — написали старую цену больше, чем она была на самом деле.
Именно этим пытаются "надавить" на человека, чтобы он увидел действительно выгодный прайс и купил товар.
Но хорошо, что я посетила магазин 18 ноября и знаю реальную цену. Она была без скидки — 22 999 гривен.
А сегодня мы видим другую стартовую цену — 23 999 гривен. Сюрприз!
Акционных смартфонов магазин насчитывает около 160 единиц, и, как ни странно, максимальная скидка 32% действует только на один — HUAWEI P30 Pro 6.
К слову, в магазине была репетиция ЧП до 22 ноября, действовали скидки! И, кажется, она провалилась, если на прилавках стоит техника с одинаковым прайсом как к ЧП или нагло завышенная стартовая цена продукта.
Телефоны разочаровали и я пошла в Jysk, надеясь, что датский бренд порадует.
ЧП в них стартовала также 23 ноября, обещали скидки до 70%. Но и здесь без махинаций не обошлось.
Только в украинских магазинах в период ЧП могут поставить прайс на кровать больше, чем он был за день до "больших" скидок. Убедитесь сами.
В неделю ЧП — 6000 грн.
А таким был прайс "до" — 5500 гривен :)
Безусловно, 500 грн — немного, но зачем делать такие "приколы", и одновременно еще и размещать многообещающий анонс?!
В Jysk много посуды, миниатюрного декора для дома, новогодних украшений — вещей с минимальным прайсом. Но в список скидок с махинациями попали все же более дорогие товары.
Вот еще один продукт, который сыграл на манипуляциях во время скидок!
Почему? Потому что цена "до" ЧП была ниже.
Согласитесь, что когда видишь возможность больше сэкономить, то сразу срабатывает режим "купить". Именно так работает эта схема.
Ловите еще один топовый сейл, который "поразил" меня больше всего — банкетка за 3999 гривен.
Вы скажете — а где обещанный сейл? Мне тоже хочется узнать. Потому что накануне ее стоимость была 2750 гривен.
А в ЧП, кажется, решили, что скидок и так достаточно! Поэтому с Jysk все понятно, будьте внимательны.
Adidas тоже не выделился среди Эльдорадо и Jysk. Здесь похожая история — скидка до и на ЧП не изменилась, но добавилась отметка "выгодного" процента.
И теперь кроссовки Yung-1 по 3491 грн действительно мотивируют думать, что ЧП повлияла и скидка таки есть.
И неделю назад они так же стоили, но без отметки 21%, которая привлекает внимание шоперов.
Еще одной манипуляционной стала обувь (летняя), скидка которой не выросла в ЧП, а осталась такой, какой была "до".
Кстати, в онлайн-магазине Adidas объявлена скидка 50% на все.
Были вещи с обещанной скидкой? Да, одна единственная. Это кроссовки SOLAR GLIDE 19.
И не поверите, но я нашла скидку еще больше — 51%. Не на кроссовки конечно, это была футболка.
Следующей изучила Rozetka! На это вдохновил ее основатель — Владислав Чечеткин, потому что в своем Фейсбуке шокировал новостью о рекорде посещаемости в первый день распродаж (24 ноября) — более 5,6 миллиона человек.
Но и здесь сработала обычная схема, как в предыдущих магазинах. Предпраздничные акционные ценники остались аналогичными, только отметка ЧП добавилась. И их десятки, выделю несколько.
До акции кофемашина стоила — 19 999 гривен.
Во время ЧП цена аналогичная — 19 999 гривен. Но с пометкой "ЧП".
С такими скидками и кофе не вкусный!
Поехали дальше. Косметика также попала в список "мега скидок" от Rozetka. Но в этом случае прайс был выгоден до ЧП :)
Цена накануне — 408 гривен.
В неделю ЧП — 520 грн.
Удивлены? Интересно, сколько осталось людей, которые свято верят в выгодность ЧП. Но это еще не все.
Украина в период безумных скидок все же разрушает все стандарты классической ЧП. И в онлайн-магазине также было выгоднее приобрести айфон до обещанных скидок, чем после.
Накануне ЧП Iphone 12 mini стоил — 25 999 гривен.
А в период "безумных" скидок Rozetka забраковала хотя бы минимальную скидку на новые модели. И кто не успел, покупает за 27 999.
Закончим наше расследование магазином Estro. Да, и здесь не обошлось без аналогичных скидок, которые начались еще неделю до ЧП.
В день ЧП сумка стоит так же, как и накануне.
Кажется, украинские магазины традиционно радуют покупателей скидками еще до ЧП. Но, к сожалению, не увеличивают ее на период самого разгара.
С обувью такая же история! Сапоги по цене 2990 гривен можно было приобрести не дожидаясь ЧП.
И вот вам доказательство!
Думаю, теперь вы поняли, что Black Friday в Украине не совсем такая, какой ее описывают рекламные слоганы. Поэтому не поддавайтесь на отметки "скидки"!
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