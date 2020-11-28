Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"

Узнайте, какие бренды прокручивают аферы со скидками

Black Friday для шопоголика — звездный час! Потому что он может приобрести крутую вещь по бешеной скидке, иногда даже брендовую. Но, к сожалению, этот шопоголик, о котором я написала, точно не из Украины.

Почему — спросите вы? Все просто: в столице заявленные скидки до 80% и выше не всегда реальны. А в большинстве случаев они специально накануне завышены. Все для эффекта "выгодного" прайса со скидкой в Черную пятницу. Сами знаете, как это действует.

Именно поэтому я посетила известные магазины Киева, чтобы проверить, где есть псевдо скидки.

Стартовала с Эльдорадо, где сейл начался еще 23 ноября.

Я выбрала нишу смартфонов, на них скидка до 32%. Почему именно они? Потому что новенький Iphone 12 таки мотивировал проследить, изменится его прайс в ЧП (Черную пятницу) или нет. Но когда увидела цену, то сразу расстроилась.

Не спрашивайте, почему, а просто найдите общее на этих двух скриншотах.

Аналогичные цены до и в день ЧП Фото: Сегодня

Да, вам не показалось, прайс одинаковый. Первый создан 19 ноября, а второй — 23 ноября. А где тогда обещанная скидка?

Поехали дальше. А чтобы продать больше Samsung Galaxy S20 продавцы использовали прием манипуляции — написали старую цену больше, чем она была на самом деле.

Цена в день "черной пятницы" Фото: Сегодня

Именно этим пытаются "надавить" на человека, чтобы он увидел действительно выгодный прайс и купил товар.

Но хорошо, что я посетила магазин 18 ноября и знаю реальную цену. Она была без скидки — 22 999 гривен.

Цена до ЧП Фото: Сегодня

А сегодня мы видим другую стартовую цену — 23 999 гривен. Сюрприз!

Акционных смартфонов магазин насчитывает около 160 единиц, и, как ни странно, максимальная скидка 32% действует только на один — HUAWEI P30 Pro 6.

К слову, в магазине была репетиция ЧП до 22 ноября, действовали скидки! И, кажется, она провалилась, если на прилавках стоит техника с одинаковым прайсом как к ЧП или нагло завышенная стартовая цена продукта.

Телефоны разочаровали и я пошла в Jysk, надеясь, что датский бренд порадует.

ЧП в них стартовала также 23 ноября, обещали скидки до 70%. Но и здесь без махинаций не обошлось.

Только в украинских магазинах в период ЧП могут поставить прайс на кровать больше, чем он был за день до "больших" скидок. Убедитесь сами.

В неделю ЧП — 6000 грн.

Цена в день ЧП Фото: Сегодня

А таким был прайс "до" — 5500 гривен :)

Цена до "черной пятницы" Фото: Сегодня

Безусловно, 500 грн — немного, но зачем делать такие "приколы", и одновременно еще и размещать многообещающий анонс?!

В Jysk много посуды, миниатюрного декора для дома, новогодних украшений — вещей с минимальным прайсом. Но в список скидок с махинациями попали все же более дорогие товары.

Вот еще один продукт, который сыграл на манипуляциях во время скидок!

Цена в день ЧП Фото: Сегодня

Почему? Потому что цена "до" ЧП была ниже.

Цена до "черной пятницы" Фото: Сегодня

Согласитесь, что когда видишь возможность больше сэкономить, то сразу срабатывает режим "купить". Именно так работает эта схема.

Ловите еще один топовый сейл, который "поразил" меня больше всего — банкетка за 3999 гривен.

Цена в день ЧП

Вы скажете — а где обещанный сейл? Мне тоже хочется узнать. Потому что накануне ее стоимость была 2750 гривен.

Цена до "черной пятницы" Фото: Сегодня

А в ЧП, кажется, решили, что скидок и так достаточно! Поэтому с Jysk все понятно, будьте внимательны.

Adidas тоже не выделился среди Эльдорадо и Jysk. Здесь похожая история — скидка до и на ЧП не изменилась, но добавилась отметка "выгодного" процента.

И теперь кроссовки Yung-1 по 3491 грн действительно мотивируют думать, что ЧП повлияла и скидка таки есть.

Цена перед "черной пятницей" Фото: Сегодня

И неделю назад они так же стоили, но без отметки 21%, которая привлекает внимание шоперов.

Цена до "черной пятницей" Фото: Сегодня

Еще одной манипуляционной стала обувь (летняя), скидка которой не выросла в ЧП, а осталась такой, какой была "до".

Цена в день "черной пятницы" Фото: Сегодня

Кстати, в онлайн-магазине Adidas объявлена ​​скидка 50% на все.

Oбещанные скидки в Adidas Фото: Сегодня

Были вещи с обещанной скидкой? Да, одна единственная. Это кроссовки SOLAR GLIDE 19.

И не поверите, но я нашла скидку еще больше — 51%. Не на кроссовки конечно, это была футболка.

Следующей изучила Rozetka! На это вдохновил ее основатель — Владислав Чечеткин, потому что в своем Фейсбуке шокировал новостью о рекорде посещаемости в первый день распродаж (24 ноября) — более 5,6 миллиона человек.

Но и здесь сработала обычная схема, как в предыдущих магазинах. Предпраздничные акционные ценники остались аналогичными, только отметка ЧП добавилась. И их десятки, выделю несколько.

Но и здесь сработала обычная схема, как в предыдущих магазинах. Предпраздничные акционные ценники остались аналогичными, только отметка ЧП добавилась. И их десятки, выделю несколько.

До акции кофемашина стоила — 19 999 гривен.

Цена до ЧП Фото: Сегодня

Во время ЧП цена аналогичная — 19 999 гривен. Но с пометкой "ЧП".

Цена в день ЧП Фото: Сегодня

С такими скидками и кофе не вкусный!

Поехали дальше. Косметика также попала в список "мега скидок" от Rozetka. Но в этом случае прайс был выгоден до ЧП :)

Цена накануне — 408 гривен.

Цена до "черной пятницы" Фото: Сегодня

В неделю ЧП — 520 грн.

Цена в день "черной пятницы" Фото: Сегодня

Удивлены? Интересно, сколько осталось людей, которые свято верят в выгодность ЧП. Но это еще не все.

Украина в период безумных скидок все же разрушает все стандарты классической ЧП. И в онлайн-магазине также было выгоднее приобрести айфон до обещанных скидок, чем после.

Накануне ЧП Iphone 12 mini стоил — 25 999 гривен.

Цена до ЧП Фото: Сегодня

А в период "безумных" скидок Rozetka забраковала хотя бы минимальную скидку на новые модели. И кто не успел, покупает за 27 999.

Цена в день ЧП Фото: Сегодня

Закончим наше расследование магазином Estro. Да, и здесь не обошлось без аналогичных скидок, которые начались еще неделю до ЧП.

В день ЧП сумка стоит так же, как и накануне.

Цена в день ЧП Фото: Сегодня

Кажется, украинские магазины традиционно радуют покупателей скидками еще до ЧП. Но, к сожалению, не увеличивают ее на период самого разгара.

Цена до "черной пятницы" Фото: Сегодня

С обувью такая же история! Сапоги по цене 2990 гривен можно было приобрести не дожидаясь ЧП.

Цена в день ЧП Фото: Сегодня

И вот вам доказательство!

Цена до "черной пятницы" Фото: Сегодня

Думаю, теперь вы поняли, что Black Friday в Украине не совсем такая, какой ее описывают рекламные слоганы. Поэтому не поддавайтесь на отметки "скидки"!

Все подробности в спецтеме Черная пятница

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