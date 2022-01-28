Модель, потерявшая ногу из-за землетрясения, и другие "неидеальные" девушки украсили обложку VOGUE China

В сьемке приняли участие плюс-сайз модель Xu Ruo Xin и манекенщица Niu Yu, потерявшая ногу во время землетрясения

Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot

В то время, как Teen Vogue посвятили обложку Вирджилу Абло, китайский Vogue выпустили очень красивую и по-настоящему сильную обложку мартовского номера легендарного журнала. Модели фотосессии – девушки с разными фигурами и пропорциями, и это особенно круто в мире "идеальных людей".

В необычной фотосессии для Vogue China снялись также плюс-сайз модель Xu Ruo Xin и Niu Yu, потерявшая ногу во время сычуаньского землетрясения в 2008 году. Такие разные, но одинаково прекрасные девушки одеты в наряды из коллекции Dior 2022, возвращающие в стиль 60-х.

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Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot

Автор фотосессии – фэшн-фотограф Ник Ян. В интернете юзеры похвалили новую обложку, согласившись с тем, что пора разрушать стереотипы об идеальных телах и фигурах.

Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot

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Это единственный раз, когда я не собираюсь жаловаться на размеры модели или недостатки, потому что это выглядит великолепно, и именно так это нужно делать каждый раз. Это не выглядит нарочито, это на самом деле выглядит искренним и аутентичным, как по-настоящему модернизированный намек на китайскую моду 60-х годов, когда они полностью перешли на западное влияние, – комментируют новую обложку в Сети.

Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot

Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot

Еще больше фотографий смотрите в галерее.

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Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China выпустили мартовскую обложку 2022 / Фото: theFashionSpot 1 /10

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