Смотрите: паспортное фото, архивы и другие секреты Карла Лагерфельда

Творец, наделенный невероятным талантом, ненасытный в работе, король колкостей, но в тоже время сверхчувствительный и высокомерный. Таким Карла мы запомним навсегда

Все секреты великого кутюрье в одной книге / Фото: Сегодня

Французское издательство Robert Laffont выпустило новую биографию Карла Лагерфельда, модные уроки которого мы не перестаем изучать. Книга была написана журналисткой Мари Оттави спустя два года после смерти великого кутюрье.

Интересно, что в 2017 году Мари удалось взять два огромных интервью у Карла для написания биографии о его возлюбленном Жаке де Башере. Именно они стали основой нового проекта.

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Книга о Карле Лагерфельде / Фото: Amazon

Журналистке удалось убедить многих из ближайшего окружения дизайнера впервые поговорить о нем. Среди них: принцесса Монако Каролина, Бернар Арно и его жена Элен, Том Форд, Алессандро Микеле и Пако Рабанн, а также пресс-секретарь модельера Кэролайн Лебар, Сильвия Фенди, Карин Ройтфельд, Валентино Гаравани, Клаудиа Шиффер, Линда Евангелиста и президент Chanel SAS Бруно Павловский.

Фото из семейного архива дизайнера / Фото: Amazon

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На обложку книги Мари решила поместить не ретушированные снимки Карла, а его паспортную фотографию.

В биографии журналистка рассказала о том, как в 1999 году продажи дома Chanel катастрофически упали и Лагерфельд несколько лет тяжело переживал это. Президент компании признался, что шли дискуссии о замене дизайнера.

Принцесса Монако Каролина отметила, что у маэстро были самые нежные глаза в мире, которые он скрывал за фирменными солнцезащитными очками.

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Фото из семейного архива дизайнера / Фото: Amazon

Сама книга раскроет много секретов мэтра, в том числе, что его родители были членами нацистской партии. Сам Карл очень любил самомифологизацию. Много лет никто не догадывался, что дизайнер врет на счет даты своего рождения. Мари удалось найти старый паспорт Карла, в котором он сам исправил год с 1933 на 1938.

/ Фото: Amazon

Также в книге можно найти огромное количество архивных фото Лагердфельда, опубликованных впервые. Купить издание уже можно на Amazon. Правда пока книга доступна только на французском языке.

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