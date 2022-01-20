Малума стал новым лицом Versace и снялся для бренда со своей собакой

Колумбийский певец, музыка которого не выбывает из первых позиций мировых чартов, присоединялся к модной семье

Малума — новое лицо Versace Man / Фото: Коллаж: Сегодня

Малума стал новым лицом Versace Man. Это его первая кампания с домом моды, основанным Джанни Версаче. Напомним, что ранее бренд выпустил мешкодержатель для фекалий за 7 тыс грн.

Новыми фото Малума поделился в Instagram. На ярких снимках Мерта Аласа и Маркуса Пигготта колумбийский певец в ярко-розовом костюме, зеленом классическом жилете и университетской куртке с фирменными нашивками и вышивкой "Донателла" приветствует весенне-летнюю коллекцию 2022 года.

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Малума стал лицом мужской коллекции Versace и снялся в яркой фотосессии / Фото: instagram.com/maluma

Малума уже давно является частью моей семьи Versace, и я очень рада, что он снялся в своей первой рекламной кампании Versace. Мне понравилось, как он играл с камерой, и тот факт, что он чувствовал себя так же непринужденно перед камерой, как и перед стадионом, полным людей, поющих его песни!

— говорится в заявлении Донателлы Версаче.

Малума — новое лицо Versace Man / Фото: instagram.com/donatella_versace

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Для Малумы мода — это отдельный вид искусства. Его по праву можно считать одним из самых стильных певцов мира. В рекламной кампании Versace Man он снялся вместе с одной из своих собак, доберманом Будой.

Моя давняя мечта — стать лицом культового дома моды, такого как Versace — сбылась, и я продолжу представлять Колумбию во всем мире через музыку, моду и многое другое. Вместе мы создали незабываемые моменты благодаря индивидуальному подходу, образам на красных ковровых дорожках, обложкам журналов и потрясающему дизайну Met Gala 2021. С помощью этой кампании мы вместе создаем больше воспоминаний как модная семья. Также одним из моих самых ярких событий 2022 года станет успех моей собаки Буды в его первой рекламной кампании со мной — лучший друг человека присоединяется к моде. Это значит, что у моей семьи Версаче будет больше воспоминаний.

— признался Малума.

Донателла Версаче поздравила Малуму с их новым сотрудничеством / Фото: instagram.com/donatella_versace

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В своем Instagram Донателла поздравила Малуму и поделилась своими эмоциями:

Снимать эти кадры с Малумой было оооочень весело. Я чувствовала, что вся Колумбия танцевала с нами, пока музыка играла на заднем плане!

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