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Смотрите: Брат Билли Айлиш в самой красивой съемке осени (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
18 октября, 12:31
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24-летний Финнеас О’Коннелл покорил миллионы слушателей по всему мир. Парень восемь раз становился лауреатом самой престижной музыкальной награды – Грэмми
Финнеас О’Коннелл в съемке издания VMan
Финнеас О’Коннелл в съемке издания VMan / Фото: VMan

Старший брат Билли Айлиш, которая ранее снялась для обложки глянца, последовал примеру сестры. Финнеас О’Коннелл стал главным героем номера осень-зима 2021 американского издания VMan.

24-летней певец и композитор снялся для диджитал-обложки номера в очень красивых образах Gucci. Финнеас позировал в цветущих кустарниках роз, с тюльпанами и между невероятно красивых бутонов в фотосессии под названием Finneas in bloom (в пер. с англ. – "Расцвет Финнеаса").

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/ Фото: VMan

Как сказано в интервью, имя восьмикратного обладателя премии Грэмми переводиться как "оракул", а также "тот, кто служит голосом божественных духов".

/ Фото: VMan

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Этимология имени невероятно подходит артисту, учитывая насколько популярным он стал. Финнеас, которому всего 24 года, был самым популярным автором песен Spotify в 2020 году, пишет синглы для Селены Гомес, Деми Ловато и сестра Билли Эйлиш, а также выступал их продюсером.

/ Фото: VMan

15 октября Финнеас выпустил свой дебютный альбом под названием Optimist, в который вошло 13 треков, исполненных и написанных им самим.

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/ Фото: VMan

Он рассказал в интервью для Apple Music:

"Самая большая проблема в создании альбома для меня – это всегда смотреть внутрь себя и думать: Я хочу, чтобы это звучало именно так? Я не пытаюсь угодить никому, кроме себя?

/ Фото: VMan

/ Фото: VMan

Послушать его можно на всех музыкальных стриминговых платформах.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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