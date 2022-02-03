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Смотрите: безупречная Тина Кунаки на обложке украинского глянца

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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3 февраля, 09:50
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24-летняя модель позировала перед объективом иконы фэшн-фотографий Эллен фон Унверт в totak black и ярко-оранжевом образах
Тина Кунаки украсила обложку Elle Украина
Тина Кунаки украсила обложку Elle Украина / Фото: instagram.com/elle_ukraine

Недавно ослепившая всех на Неделе моды в Париже Тина Кунаки украсила обложку digital-выпуска украинского глянца Elle. Красавица позировала для легенды мира модных фотографий Эллен фон Унверт.

24-летняя французская фотомодель и молодая жена актера Венсана Касселя снялась для украинского Elle. Издание представило сразу две обложки на своей странице в Instagram.

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Тина Кунаки украсила обложку Elle Украина
Тина Кунаки украсила обложку Elle Украина / Фото: instagram.com/elle_ukraine

Тина Кунаки позировала перед объективом известного фэшн-фотографа Эллен фон Унверт. Февральский выпуск Elle посвящен digital-пространству – основе нашей современной жизни. Модель и жена Венсана Касселя предстала перед камерами в блистательном totak black и ярко-оранжевом образах.

Тина Кунаки украсила обложку Elle Украина
Тина Кунаки украсила обложку Elle Украина / Фото: instagram.com/elle_ukraine

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Тем временем в своем Instagram Тина Кунаки тоже поделилась новыми фото. Знаменитость поразила точенной фигурой в купальнике.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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