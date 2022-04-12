Рианна плюс один: смотрите фото беременной звезды в шикарной съемке Vogue

Певица стала главной героиней майского номера американского издания. Обложка вышла с темой – Oh, baby! Rihanna's plus one. Смотрите эффектные фото модной съемки

Рианна позировала культовому модному фотографу для обложки Vogue / Фото: Vogue

Майский номер американского Vogue вышел с невероятно красивой съемкой беременной Рианны. Певица позировала в нарядах от Alaїa, Marc Jacobs, Rick Owens, Jean Paul Gaultier и Dior.

Звезда позировала культовому модному фотографу Энни Лейбовиц.

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Рианна на обложке американского глянца / Фото: Vogue

В интервью Рианна призналась, что беременность не мешает ей наряжаться и отказываться от любимых эффектных луков. Наоборот, звезда всячески старается выбирать экстравагантные наряды, шокируя публику оголенным животом.

Это очень весело – наряжаться. Я не собираюсь отказываться от этой части своей жизни, потому что мое тело меняется, – прокомментировала Рианна в интервью.

Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue

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Артистка отметила, что не стыдиться своего тела и преображений беременности. Она искренне не понимает, почему должны скрывать природу и естественную красоту.

Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue

Также Рианна откровенно рассказала об отношениях с рэпером A$AP Rocky. Она призналась, что эти отношения не построены на соединении их брендов или любви ради пиара.

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Я просто обожаю, что я могу проживать любую часть своей жизни, при этом находясь рядом с ним.

Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue

Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue

Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue

Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue

Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue

Ранее мы рассказывали, что Vogue Czechoslovakia впервые выпустил обложку без фото, посвятив ее Украине.