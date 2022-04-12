Рианна плюс один: смотрите фото беременной звезды в шикарной съемке Vogue

Певица стала главной героиней майского номера американского издания. Обложка вышла с темой – Oh, baby! Rihanna's plus one. Смотрите эффектные фото модной съемки
Рианна позировала культовому модному фотографу для обложки Vogue / Фото: Vogue
Майский номер американского Vogue вышел с невероятно красивой съемкой беременной Рианны. Певица позировала в нарядах от Alaїa, Marc Jacobs, Rick Owens, Jean Paul Gaultier и Dior.
Звезда позировала культовому модному фотографу Энни Лейбовиц.
Рианна на обложке американского глянца / Фото: Vogue
В интервью Рианна призналась, что беременность не мешает ей наряжаться и отказываться от любимых эффектных луков. Наоборот, звезда всячески старается выбирать экстравагантные наряды, шокируя публику оголенным животом.
Это очень весело – наряжаться. Я не собираюсь отказываться от этой части своей жизни, потому что мое тело меняется, – прокомментировала Рианна в интервью.
Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Артистка отметила, что не стыдиться своего тела и преображений беременности. Она искренне не понимает, почему должны скрывать природу и естественную красоту.
Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Также Рианна откровенно рассказала об отношениях с рэпером A$AP Rocky. Она призналась, что эти отношения не построены на соединении их брендов или любви ради пиара.
Я просто обожаю, что я могу проживать любую часть своей жизни, при этом находясь рядом с ним.
Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue
Ранее мы рассказывали, что Vogue Czechoslovakia впервые выпустил обложку без фото, посвятив ее Украине.
Юлия Ткачук
Team Lead Life Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора