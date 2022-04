Рианна плюс один: смотрите фото беременной звезды в шикарной съемке Vogue

Певица стала главной героиней майского номера американского издания. Обложка вышла с темой – Oh, baby! Rihanna's plus one. Смотрите эффектные фото модной съемки

Рианна позировала культовому модному фотографу для обложки Vogue / Фото: Vogue Майский номер американского Vogue вышел с невероятно красивой съемкой беременной Рианны. Певица позировала в нарядах от Alaїa, Marc Jacobs, Rick Owens, Jean Paul Gaultier и Dior. Звезда позировала культовому модному фотографу Энни Лейбовиц. Реклама Рианна на обложке американского глянца / Фото: Vogue Далее по теме Химическая атака – что делать, если нет противогаза и как избежать отравления хлором или аммиаком Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц: самые красивые гости церемонии Путину нарисовали "ответку" в Ровно – мурал "Красавица терпеть не будет" оценит каждый В интервью Рианна призналась, что беременность не мешает ей наряжаться и отказываться от любимых эффектных луков. Наоборот, звезда всячески старается выбирать экстравагантные наряды, шокируя публику оголенным животом. Это очень весело – наряжаться. Я не собираюсь отказываться от этой части своей жизни, потому что мое тело меняется, – прокомментировала Рианна в интервью. Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue Реклама Артистка отметила, что не стыдиться своего тела и преображений беременности. Она искренне не понимает, почему должны скрывать природу и естественную красоту. Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue Также Рианна откровенно рассказала об отношениях с рэпером A$AP Rocky. Она призналась, что эти отношения не построены на соединении их брендов или любви ради пиара. Реклама Я просто обожаю, что я могу проживать любую часть своей жизни, при этом находясь рядом с ним. Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue Рианна в съемке майского номера американского Vogue / Фото: Vogue Ранее мы рассказывали, что Vogue Czechoslovakia впервые выпустил обложку без фото, посвятив ее Украине.