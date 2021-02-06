Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сильно красивые: Венсан Кассель и его молодая жена вместе снялись в рекламной кампании (фото)

Сегодня, 10:18

Пара стала амбассадорами французского бренда

Тина Кунаки и Венсан Кассель, которые поженились в 2018 году, стали амбассадорами французского бренда The Kooples. Супруги вместе снялись в рекламной кампании, а мы не можем оторваться от этих потрясающих кадров, опубликованных в Instagram.

Парижский бренд одежды и аксессуаров представил рекламную кампанию, в которой знаменитый французский актер и его молодая жена были одеты в предметы из капсульной коллекции. В нее вошли спортивные штаны, пижамы, белье, футболки, пиджаки и блузы.

Тина Кунаки и Венсан Кассель
Фото: instagram.com/thekooples
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Фото: instagram.com/thekooples
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Фото: instagram.com/thekooples

Читайте также:
Видео дня: Рианна разделась на камеру, чтобы показать белье собственного бренда

Тина Кунаки и Венсан Кассель
Фото: instagram.com/thekooples
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Фото: instagram.com/thekooples

, The Kooples Official Paris (@thekooples)

В новом сезоне The Kooples также представят две коллаборации с Тиной Кунаки и Венсаном Касселем: новую модель сумки Tina и унисекс-коллекцию Tina for Vincent.

Напомним, что ранее Венсан Кассель сделал очаровательное тату в честь своей 23-летней жены.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Молодая жена Венсана Касселя показала фигуру мечты на пляже (фото) Джастин и Хейли Бибер снялись в самой горячей фотосессии для нового номера Vogue Анджелина Джоли показала содержимое своей сумочки - вы не представляете, что там
фотосессия Венсан Кассель Тина Кунаки
Источник: instagram.com/thekooples
Реклама

Новости партнеров

Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео

Популярные статьи

Сегодня, 06:05Events

День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи

Вчера, 19:15Звездно

"У нее пенсия 1500 гривен": Виктор Павлик признался, почему не помогает финансово своей маме

Вчера, 18:51Фаново

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:24Звездно

Алина Гросу поменяла прическу и вернула эпоху "Бджілки" (фото)

Вчера, 13:50Фаново

День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой

Вчера, 13:47Звездно

Умер Виталий Альшанский – актер "Бригады" и "Полицейского с Рублёвки"

Вчера, 12:08Звездно

Виктор Павлик впервые рассказал об отношениях с родной сестрой, живущей в Москве

Вчера, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 5 февраля: у Водолея идеальный день, а Рыбам нельзя спешить

4 февраляВкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

4 февраляФаново

День влюбленных: кто такой Валентин и что не так с этим праздником

4 февраляЗдорово

Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии

4 февраляЗвездно

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

4 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Девам нужен план, а Весы будут в шоке от своей продуктивности

3 февраляВкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

3 февраляЗвездно

Откровенные фото звезд, которые все обсуждают

3 февраляЗвездно

Оле Поляковой устроили вечеринку-сюрприз. Гулял весь укршоубиз (фото, видео)

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Яркая блондинка рассталась с звездой "Динамо" и зажигает в Сети
Яркая блондинка рассталась с звездой "Динамо" и зажигает в Сети
Тайна века раскрыта: что нужно есть, чтобы похудеть
Тайна века раскрыта: что нужно есть, чтобы похудеть
Очаровательная украинка, которой сделал предложение Кендзера
Очаровательная украинка, которой сделал предложение Кендзера
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять