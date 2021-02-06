Сильно красивые: Венсан Кассель и его молодая жена вместе снялись в рекламной кампании (фото)

Пара стала амбассадорами французского бренда

Тина Кунаки и Венсан Кассель, которые поженились в 2018 году, стали амбассадорами французского бренда The Kooples. Супруги вместе снялись в рекламной кампании, а мы не можем оторваться от этих потрясающих кадров, опубликованных в Instagram.

Парижский бренд одежды и аксессуаров представил рекламную кампанию, в которой знаменитый французский актер и его молодая жена были одеты в предметы из капсульной коллекции. В нее вошли спортивные штаны, пижамы, белье, футболки, пиджаки и блузы.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Фото: instagram.com/thekooples

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Фото: instagram.com/thekooples

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Фото: instagram.com/thekooples

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Фото: instagram.com/thekooples

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Фото: instagram.com/thekooples

В новом сезоне The Kooples также представят две коллаборации с Тиной Кунаки и Венсаном Касселем: новую модель сумки Tina и унисекс-коллекцию Tina for Vincent.

Напомним, что ранее Венсан Кассель сделал очаровательное тату в честь своей 23-летней жены.

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