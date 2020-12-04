Шок и восхищение: сколько стоит елка с бриллиантами Swarovski (репортаж)
Узнайте все о самой дорогой 90-сантиметровой елке страны
Передаю привет всем, кто вчера думал, что елка за 20 тысяч гривен — дорого. Забудьте — это сказки! Так как я нашла настоящий эксклюзив высотой 90 см за бешеные деньги. И нет, даже не за 100 тысяч гривен, а дороже.
Удивлены? На самом деле, у меня была похожая реакция, потому что нашла я фарфоровую елку итальянского бренда Villari за 168 500 гривен.
Ну красота, не так ли? Заметьте, это лимитированная коллекция Christmas и этот экземпляр — единственный в Украине. К слову, Villari — премиум-фарфор мирового рынка.
Заметила ее на сайте магазина "Зеленая". После чего сразу посетила их ярмарку в Киеве!
Но среди привычных нам праздничных деревьев королевской елки не было.
Консультант сказала, что елку Villari часто помещают на склад, но и в этом оффлайн магазине она ранее также украшала прилавок. А сейчас ее реально купить только в их одесском магазине.
Но согласитесь, что такую фарфоровую редкость и еще и за 168 500 гривен заказывать по почте было бы страшно. И не хотелось бы собирать ее по частям после анпакинга
И что в этой елке такого "вау", кроме цены спросите вы? Все! Начиная от фарфора, из которого она сделана и заканчивая деталями с камнями Сваровски.
А теперь о фарфоре и с чем его "готовят". Глину креатор компании Villari привозит из Франции, Германии и Испании, затем смешивает с секретным ингредиентом и с фарфором. Словом, имеет свою фишку, которую не разглашает.
Именно поэтому фарфор деликатный и в эстетических тонах, что, собственно, характерно для Villari. Потому акцент продукции — это шик и стиль барокко. Думаю, по виду елки за бешеную сумму вы уже и сами это поняли.
По факту на елке верхушка и 21 шарик, цена одного — от 2720 до 2920 грн. Почему так дорого? Потому что это фарфор, который разрисовали позолотой вручную. Такого дизайна украшения есть в этом же магазине в розницу, но других цветов.
Остальные на елке — 22 украшения-бабочки за 2720 грн/шт. Главное в этой элитной игрушке — камни Swarovski, которые сложно оставить без внимания.
Выглядит, как женская подвеска.
И ориентировочная сумма за 23 игрушки — 62 560 гривен. Почти треть всей цены. Готовы заплатить такие деньги за новогодние украшения?
В этот момент большинство киевлян поняли, что елка на Софиевской площади еще не скоро похвастается игрушками из фарфора. Потому что такой прайс подвластен разве что Швейцарии.
А если прайс елки из фарфора от Villari для вас приемлем, то она вас ждет в Одессе. Еще вы можете найти изделия этого бренда в Dubai Mall (Дубай), Harrods (Лондон) и других бутиках мира.
Но не спешите, это не горячие пирожки, их не разбирают.
К слову, в магазине есть и обычные елки. Но люди, которые приходят сюда, ищут исключительно эксклюзив, а не массовую игрушку.
Что из странного я здесь нашла? Юбки для елок!
Вы такое где-то видели?
На самом деле, локацию позиционируют как галерею, а не магазин. Почему? Потому что продукцию подбирают тщательно, ищут историю и эксклюзивные единицы по всему миру.
Напоминает типичную картинную галерею, где сотни различных картин с удивительным подтекстом ждут тех, кто действительно их оценит.
Или вы часто видите череп животного в палитре новогодних украшений, который визуально дополняет елку?
Я — нет!
К слову, единиц здесь около 18 000 и цены на них не масс-маркетовые.
Такие особые и на первый взгляд странные продукты и характеризует их покупателей. Но и стоит понимать, что вещи могут тут стоять годами в ожидании своих ценителей.
А уникальная елка от Villari — еще с 2019 года в украинской галерее подарков! И пока никто не готов заплатить за нее бешеные 168 500 грн. Интересно, сколько лет она все же простоит на прилавке в режиме "Хатико"?
Напоминаем, недавно мы посетили самый дорогой бутик столицы и собрали сейл-лук за 217 159 гривен.
Все подробности в спецтеме Самое дорогое
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное