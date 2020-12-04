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Шок и восхищение: сколько стоит елка с бриллиантами Swarovski (репортаж)

Сегодня, 17:27

Узнайте все о самой дорогой 90-сантиметровой елке страны

Передаю привет всем, кто вчера думал, что елка за 20 тысяч гривен — дорого. Забудьте — это сказки! Так как я нашла настоящий эксклюзив высотой 90 см за бешеные деньги. И нет, даже не за 100 тысяч гривен, а дороже.

Удивлены? На самом деле, у меня была похожая реакция, потому что нашла я фарфоровую елку итальянского бренда Villari за 168 500 гривен.

Ёлка от Vіllari за 168 500 грн
Ёлка от Vіllari за 168 500 грн
Фото: Сегодня

Ну красота, не так ли? Заметьте, это лимитированная коллекция Christmas и этот экземпляр — единственный в Украине. К слову, Villari — премиум-фарфор мирового рынка.

Заметила ее на сайте магазина "Зеленая". После чего сразу посетила их ярмарку в Киеве!

Ярмарка елок магазина в ТЦ Киева
Ярмарка елок магазина в ТЦ Киева
Фото: Сегодня

Но среди привычных нам праздничных деревьев королевской елки не было.

Консультант сказала, что елку Villari часто помещают на склад, но и в этом оффлайн магазине она ранее также украшала прилавок. А сейчас ее реально купить только в их одесском магазине.

"За такой вещью очень сложно усмотреть. Она привлекает внимание посетителей, а нам, консультантам, надо глаза с нее не спускать", — сказала сотрудница.

Но согласитесь, что такую фарфоровую редкость и еще и за 168 500 гривен заказывать по почте было бы страшно. И не хотелось бы собирать ее по частям после анпакинга

И что в этой елке такого "вау", кроме цены спросите вы? Все! Начиная от фарфора, из которого она сделана и заканчивая деталями с камнями Сваровски.

А теперь о фарфоре и с чем его "готовят". Глину креатор компании Villari привозит из Франции, Германии и Испании, затем смешивает с секретным ингредиентом и с фарфором. Словом, имеет свою фишку, которую не разглашает.

Шарики из фарфора и с позолотой
Шарики из фарфора и с позолотой
Фото: Сегодня

Именно поэтому фарфор деликатный и в эстетических тонах, что, собственно, характерно для Villari. Потому акцент продукции — это шик и стиль барокко. Думаю, по виду елки за бешеную сумму вы уже и сами это поняли.

По факту на елке верхушка и 21 шарик, цена одного — от 2720 до 2920 грн. Почему так дорого? Потому что это фарфор, который разрисовали позолотой вручную. Такого дизайна украшения есть в этом же магазине в розницу, но других цветов.

Фото: Сегодня

Остальные на елке — 22 украшения-бабочки за 2720 грн/шт. Главное в этой элитной игрушке — камни Swarovski, которые сложно оставить без внимания.

Украшение-бабочка с камнями Сваровски
Украшение-бабочка с камнями Сваровски
Фото: Сегодня

Выглядит, как женская подвеска.

И ориентировочная сумма за 23 игрушки — 62 560 гривен. Почти треть всей цены. Готовы заплатить такие деньги за новогодние украшения?

В этот момент большинство киевлян поняли, что елка на Софиевской площади еще не скоро похвастается игрушками из фарфора. Потому что такой прайс подвластен разве что Швейцарии.

А если прайс елки из фарфора от Villari для вас приемлем, то она вас ждет в Одессе. Еще вы можете найти изделия этого бренда в Dubai Mall (Дубай), Harrods (Лондон) и других бутиках мира.

Ёлка вживую
Ёлка вживую
Фото: Сегодня

Но не спешите, это не горячие пирожки, их не разбирают.

К слову, в магазине есть и обычные елки. Но люди, которые приходят сюда, ищут исключительно эксклюзив, а не массовую игрушку.

"Эти люди знают зачем приходят и время от времени у нас покупают ну очень странные вещи. Но наши клиенты действительно ценят нишевость и разбираются в истории", — отметила консультантка.

Что из странного я здесь нашла? Юбки для елок!

Фото: Сегодя

Вы такое где-то видели?

На самом деле, локацию позиционируют как галерею, а не магазин. Почему? Потому что продукцию подбирают тщательно, ищут историю и эксклюзивные единицы по всему миру.

Ассортимент нишевых подарков
Ассортимент нишевых подарков
Фото: Сегодня

Напоминает типичную картинную галерею, где сотни различных картин с удивительным подтекстом ждут тех, кто действительно их оценит.

Или вы часто видите череп животного в палитре новогодних украшений, который визуально дополняет елку?

Фото: Сегодня

Я — нет!

К слову, единиц здесь около 18 000 и цены на них не масс-маркетовые.

Такие особые и на первый взгляд странные продукты и характеризует их покупателей. Но и стоит понимать, что вещи могут тут стоять годами в ожидании своих ценителей.

А уникальная елка от Villari — еще с 2019 года в украинской галерее подарков! И пока никто не готов заплатить за нее бешеные 168 500 грн. Интересно, сколько лет она все же простоит на прилавке в режиме "Хатико"?

Напоминаем, недавно мы посетили самый дорогой бутик столицы и собрали сейл-лук за 217 159 гривен.

Все подробности в спецтеме Самое дорогое

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