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Шэрон Стоун в сказочном платье принцессы покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
15 июля, 12:18
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Легендарная 63-летняя актриса блистала в наряде от Dolce & Gabbana в Каннах. В соцсетях звезду сравнили с принцессой из мультфильмов Disney
Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале произвела фурор своим нарядом
Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале произвела фурор своим нарядом / Фото: Getty Images

Очаровательная Шэрон Стоун, которая якобы закрутила роман с 25-летним рэпером, в цветочном нежно-голубом платье от Dolce&Gabbana произвела фурор на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

В соцсетях многие поклонники звезды Голливуда уже успели сравнить ее с Золушкой и другими принцессами из мультфильмов Disney. Шэрон и вправду выглядела просто волшебно!

Шэрон Стоун надела платье от Dolce & Gabbana для красной дорожки Каннского кинофестиваля
Шэрон Стоун надела платье от Dolce & Gabbana для красной дорожки Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале
Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

Шэрон Стоун стала звездой красной дорожки в Каннах
Шэрон Стоун стала звездой красной дорожки в Каннах / Фото: Getty Images

Свой сказочный образ актриса дополнила массивными серьгами. Короткие волосы звезды были взъерошены, в макияже Стоун сделала акцент на глаза, выделив их черным карандашом.

В тренде

Как пишет The Daily Mail, Шэрон прибыла в Канны, чтобы провести ежегодный благотворительный гала-концерт AmfAR, который поддерживает исследования СПИДа. Актриса является ключевой фигурой для amfAR с 1990-х годов, когда умер ее близкий друг Рой Лондон. В этом году мероприятие будет проходить на открытом воздухе на вилле Eilenroc в пятницу вечером и будет включать в себя различные развлечения, ужин и аукцион.

Ранее мы делали подборку лучших нарядов знаменитостей на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Узнайте, в каких платьях звезды появились перед фотографами в восьмой день мероприятия.

Шэрон Стоун сидит на сайте знакомств – смотрите об этом видеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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