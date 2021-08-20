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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Селена Гомес в Chanel снялась для обложки глянца и рассказала о проблемах с психическим здоровьем (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
20 августа, 13:00
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Американская певица откровенно призналась, что борется с проблемами уже много лет. Читайте в нашем материале, как звезде удается справляться со славой
Селена Гомес в съемке Elle US
Селена Гомес в съемке Elle US / Фото: elle.com

Селена Гомес, которая ранее спела на испанском впервые за 10 лет, появилась на обложке американского издания ELLE. Певица снялась в яркой фотосессии для сентябрьского номера в совершенно неузнаваемых образах.

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Звезда позировала в нарядах из последних коллекций люксовых брендов Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Miu Miu и Christian Louboutin. Из украшений на певице были Cartier.

В интервью журналистам Селена откровенно рассказала о своем психическом здоровье, взрослении под пристальным вниманием общественности, преследованиях папарацци и о цели своей жизни.

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Селена Гомес в съемке Elle US
Селена Гомес в съемке Elle US / Фото: elle.com

Гомес поделилась, что слава в период взросления и становления привела к проблемам с психическим здоровьем, а в 2018 году ей официально поставили диагноз биполярное расстройство.

Некоторое время я чувствовала себя объектом. Это долго казалось отвратительным – прокомментировала Гомес.

Чтобы справиться с проблемами, связанными с ментальным здоровьем, певица отказалась от ведения своих соцсетей. В 2017 году Гомес передала все пароли от своей страницы в Instagram личному ассистенту.

Селена Гомес в съемке Elle US
Селена Гомес в съемке Elle US / Фото: elle.com

У меня нет его (приложения – прим. ред.) на телефоне, поэтому нет соблазна. Мне внезапно пришлось научиться быть с собой. Это раздражало. Раньше я могла часами следить за жизнью других людей. Потом я осознала, что почти два года листала чью-то ленту, даже не зная этого человека. Теперь я получаю информацию должным образом. Когда моим друзьям есть, о чем поговорить, они звонят мне – поделилась певица.

Сегодня Селена пытается восстановить эмоциональное состояние, стремясь общаться с аудиторией посредством своей музыки, социальных проектов, кулинарного шоу и съемок в сериалах.

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Селена Гомес в съемке Elle US
Селена Гомес в съемке Elle US / Фото: elle.com

Так, певица стремится собрать 100 миллионов долларов для финансирования психиатрических услуг в течение следующего десятилетия. Ее кулинарное шоу собрало уже 360 000 долларов для 23 некоммерческих организаций.

Селена Гомес в съемке Elle US
Селена Гомес в съемке Elle US / Фото: elle.com

Селена Гомес в съемке Elle US
Селена Гомес в съемке Elle US / Фото: elle.com

Селена Гомес в съемке Elle US
Селена Гомес в съемке Elle US / Фото: elle.com

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Смотрите в ролике, сколько подписчиков у Селены Гомес и других звезд в Instagram:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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