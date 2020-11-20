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Секреты здоровых волос: проблемы и их решения

Как правильно ухаживать за волосами, когда на улице холодно, а в помещении сухо

Наши волосы нуждаются в правильном уходе в любое время года. Следуйте советам, чтобы вернуть волосы в хорошее состояние в холодное время года и предотвратить дальнейшее сезонное повреждение.

Вернуть блеск

Кутикула – верхний слой волоса, именно ее состояние отвечает за блеск и текстуру наших локонов. Поврежденная кутикула делает волосы более уязвимыми, ломкими, тусклыми и сухими. Чтобы помочь волосам, после мытья используйте маску "интенсивный уход" для поврежденных волос Aufbau Maske C:EHKO КERATIN с кератином, пантенолом, пшеничным протеином и кунжутным маслом. Она проникает глубоко в структуру волоса и восстанавливает эластичность, дарит мягкость и блеск.

Маска "интенсивный уход" для поврежденных волос Aufbau Maske CEHKO КERATIN

После для придания еще большего лоска нанесите разглаживающий крем Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY.

Разглаживающий крем с Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY

Он защитит ваши волосы в течение дня от дальнейшего вреда окружающей среды. Крем также увлажняет и устраняет "непослушность" волос, подчеркивает их красоту и придает объем. Эффект очень гладких и неимоверно сияющих волос обеспечен!

Длина – плюс, минус секущиеся кончики

В холодные месяцы многие женщины хотят отрастить волосы длиннее. Однако секущиеся концы усложняют задачу, поскольку они часто становятся причиной истончения. К сожалению, если у вас есть секущиеся кончики, единственное лекарство – это ножницы. Обрезать нужно, как только вы их заметите, иначе ситуация только усугубится.

Убираем сухость и ломкость

В летние месяцы волосы могут стать сухими и ломкими, но зимой их не ждет передышка. Горячие батареи, сильный холодный ветер, частое использование горячих инструментов для укладки также могут быть вредными. Сухие волосы легко ломаются, а это значительно затруднеют, если не делает невозможным, их удлинение. Это связано с тем, что волосы часто обрываются, прежде чем достигнут желаемой длины. Чтобы восстановить силу и эластичность, используйте шампунь "Пивной" Bier Shampoo от BE KEEN ON HAIR. Шампунь с кератином, облепихой и пивом укрепляет структуру волос уже во время их мытья. Он разработан специально для тонких волос, его комплекс активных компонентов придает объем и естественный блеск.

Шампунь "Пивной" Bier Shampoo BE KEEN ON HAIR

Не секрет, что фен делает волосы более сухими и ломкими, а высушить волосы в холодное время без него сложно. Поэтому обязательно используйте термозащитный спрей, как Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR.

Спрей с термозащитой Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR

Он содержит гидролизованный кератин и креатин, которые восстанавливают нарушенную структуру волос и возвращают им прочность и упругость. Спрей защищает волосы от перегрева при горячей укладке, благодаря кондиционирующим веществам с разглаживающими и обволакивающими свойствами.

Стресс и здоровье волос

Зимой уровень стресса может резко возрасти, что не лучшем образом скажется на состоянии волос. Они теряют объем, становятся более сухими и ломкими. Тут на помощь придет специальный уход. Восстанавливающий двухфазный спрей-объем с аргинином NUA PRO благодаря входящему в состав аргинину идеально восстанавливает, уплотняет ослабленные тонкие и редкие волосы, придает плотность и объем, а также дает активную защиту от негативного воздействия окружающей среды.

Восстанавливающий двухфазный спрей-объем с аргинином NUA PRO

Спрей словно полирует поверхность волос, придает сияние, не утяжеляя их. Регулярное применения спрея способствует мгновенному глубокому увлажнению волос, быстро приводит в отличный внешний вид даже самые нездоровые локоны.

Восстанавливающее масло Reconstructive Oil ING PROFESSIONAL – также палочка-выручалочка для волос в холодное время года. Оно содержит экстракты морских водорослей, которые богаты составом биологически активных компонентов.

Восстанавливающее масло Reconstructive Oil ING PROFESSION

Средство включает в себя ценные минеральные вещества – натрий, калий, железо, йод; редкие микроэлементы – фосфор, медь, кремний, серу, а также жизненно важные витамины В1, В5, В12, С, "витамины красоты" А и Е. Масло активизирует обмен веществ, нормализует деятельность сальных желез. Как бонус – гармонизирует состояние кожи головы и ухаживает за сухими кончиками волос, питает и уплотняет их, улучшает структуру волос и ускоряет их рост. После использования масла волосы приобретают безупречный вид и легко укладываются.

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