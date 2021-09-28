Самые незабываемые образы именинницы Брижит Бардо

Легенда мирового кинематографа Брижит Бардо сегодня празднует свое 87-летие. Рассказываем, о самых знаковых образах актрисы, иконы стиля и секс-символа своего времени

/ Фото: Imdb.com

Одна из самых известных французских актрис в мире Брижит Бардо празднует сегодня 87-й день рождения. Звезда известна не только культовыми ролями, но и незабываемым стилем, откровенными образами в кино и в жизни, благодаря которым стала одним из главных секс-символов своего времени.

Кадр из фильма "Вива, Мария!" (1965) / Фото: Imdb.com

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Прогулки в бикини по набережной Круазетт, макияж глаз с кошачьими стрелками и легкие начесы – актриса задала моду на более чем полвека вперед. Мы же решили рассмотреть самые знаковые образы Брижит Бардо в кино.

Кадр из фильма "Ромовый бульвар" (1971) / Фото: Imdb.com

Роковая женщина, Бардо могла одновременно излучать девичью невинность и сексуальный магнетизм на грани животного инстинкта. Именно эти черты определили ее яркую роль в фильме "И Бог создал женщину" (1956) Роже Вадима. Картина стала предвестником сексуальной революции 1960-х, в котором звезда сыграла красотку из Сен-Тропе втянутую в любовные интриги троих мужчин.

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Кадр из фильма "И Бог создал женщину" (1956) / Фото: Imdb.com

Брижит Бардо играла с модой, в ее гардеробе можно найти как красивые платья, так и классические тренчи, сшитые на заказ костюмы с рюшами. В свое время знаменитость очаровала публику своими пухлыми губами, каскадом шикарных кудрей и женственными изгибами тела.

Кадр из фильма "И Бог создал женщину" (1956) / Фото: Imdb.com

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Ее стиль копировали сотни тысяч женщин по всей планете, она стала иконой французской Новой волны и навеки вошла в историю мирового кинематографа.

Кадр из фильма "Три шага в бреду" (1968) / Фото: Imdb.com

За какую бы роль не бралась актриса, она тут же вызывала жаркие споры своим образом нимфетки. Будь-то дочь испанского революционера в комедийном фильме "Вива, Мария!" (1965), или реинкарнация знаменитого героя-любовника в "Если бы Дон Жуан был женщиной" (1973).

Кадр из фильма "Вива, Мария!" (1965) / Фото: Imdb.com

За двадцатилетнюю карьеру Брижит Бардо снялась в 48 фильмах и записала порядка 80 песен. В 1970 году актриса была увековечена как первое официальное лицо национального символа свободы Франции, Марианны.

Кадр из фильма "Если бы Дон-Жуан был женщиной" (1973) / Фото: Imdb.com

После завершения карьеры Брижит посвятила свою жизнь борьбе за права животных. Сегодня звезда живет со своим мужем, политиком Бернаром д’Ормалем, на собственном ранчо в Сен-Тропе, где занимается фермерством, выращивая множество животных: лошадей, свиней, овец, коз и кролики.

/ Фото: Сегодня

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