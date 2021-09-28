Самые незабываемые образы именинницы Брижит Бардо

Одна из самых известных французских актрис в мире Брижит Бардо празднует сегодня 87-й день рождения. Звезда известна не только культовыми ролями, но и незабываемым стилем, откровенными образами в кино и в жизни, благодаря которым стала одним из главных секс-символов своего времени.
Прогулки в бикини по набережной Круазетт, макияж глаз с кошачьими стрелками и легкие начесы – актриса задала моду на более чем полвека вперед. Мы же решили рассмотреть самые знаковые образы Брижит Бардо в кино.
Роковая женщина, Бардо могла одновременно излучать девичью невинность и сексуальный магнетизм на грани животного инстинкта. Именно эти черты определили ее яркую роль в фильме "И Бог создал женщину" (1956) Роже Вадима. Картина стала предвестником сексуальной революции 1960-х, в котором звезда сыграла красотку из Сен-Тропе втянутую в любовные интриги троих мужчин.
Брижит Бардо играла с модой, в ее гардеробе можно найти как красивые платья, так и классические тренчи, сшитые на заказ костюмы с рюшами. В свое время знаменитость очаровала публику своими пухлыми губами, каскадом шикарных кудрей и женственными изгибами тела.
Ее стиль копировали сотни тысяч женщин по всей планете, она стала иконой французской Новой волны и навеки вошла в историю мирового кинематографа.
За какую бы роль не бралась актриса, она тут же вызывала жаркие споры своим образом нимфетки. Будь-то дочь испанского революционера в комедийном фильме "Вива, Мария!" (1965), или реинкарнация знаменитого героя-любовника в "Если бы Дон Жуан был женщиной" (1973).
За двадцатилетнюю карьеру Брижит Бардо снялась в 48 фильмах и записала порядка 80 песен. В 1970 году актриса была увековечена как первое официальное лицо национального символа свободы Франции, Марианны.
После завершения карьеры Брижит посвятила свою жизнь борьбе за права животных. Сегодня звезда живет со своим мужем, политиком Бернаром д’Ормалем, на собственном ранчо в Сен-Тропе, где занимается фермерством, выращивая множество животных: лошадей, свиней, овец, коз и кролики.
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